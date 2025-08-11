El Ayuntamiento de Zaragoza renovará el paseo de los Plátanos en La Cartuja Baja con una inversión de 114.613 euros

ZARAGOZA, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha sacado a licitación la remodelación de la segunda fase del paseo de los Plátanos en La Cartuja Baja, una obras que supondrán una inversión de 114.613 euros, IVA incluido, y que reflejan la apuesta del Gobierno municipal por mejorar la calidad de vida de los vecinos de los barrios rurales.

En concreto, en el paseo de los Plátanos, se va a actuar en el tramo comprendido entre la calle Mosén Labordeta y la calle del Pino. El plazo de ejecución es de dos meses.

La concejal delegada de Barrios Rurales del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, ha indicado que la acera se encuentra en un estado muy deteriorado, además de ser muy estrecha con tramos inferiores a un metro de ancho, lo que dificulta el tránsito de los peatones. La obra consiste en la renovación de pavimentos de calzada y acera de los números impares, ampliando la anchura de la misma y modificando el pavimento, ya que actualmente es de hormigón.

El objetivo de esta actuación, ha expuesto Espinosa, es mejorar notablemente el tránsito peatonal en el paseo, ampliando considerablemente la acera y haciéndola más accesible. Con la renovación del pavimento asfáltico se mejorará la circulación de vehículos. Asimismo, para mejorar la accesibilidad, en esta calle quedará fijada de manera permanente una plataforma para la parada del autobús urbano, trabajos que se harán siguiendo los criterios del servicio de Movilidad Urban.

Estas obras continúan y completan las realizadas en 2022 en el Camino de los Muros, en el tramo comprendido entre el paseo de los Plátanos y la calle San Juan de las Viñas. En aquella ocasión los trabajos fueron realizados por el Área de Infraestructuras del Ayuntamiento y consistieron en la renovación completa de los pavimentos, aceras y cambio de diversos tramos de tuberías.

PARQUE HUERTO FRISÓN

Por otra parte, en el parque Huerto Frisón de la Cartuja, se ha instalado un parque de mayores, que cuenta con doce elementos de ejercicios al aire libre para favorecer una vida saludable y los ejercicios físicos. La empresa adjudicataria que ha llevado a cabo los trabajos ha sido Agapito Urban Industries con un presupuesto de 16.945 euros, IVA incluido.

Los diferentes aparatos que forman este parque de mayores permiten realizar ejercicios de mantenimiento adaptados a las personas mayores. Con este objetivo, se han instalado módulos de ejercicio para extremidades superiores, inferiores y tronco, mediante aparatos para ejercicio de pedaleo, giro de cintura y movilización de brazos y piernas.

Por otro lado, Espinosa ha anunciado que el Ayuntamiento tiene previsto también acometer una reforma en la parte histórica de la Cartuja Baja, concretamente en la calle del Refectorio, plaza del Claustrillo del Refectorio y en el callejón bajo la edificación existentes al norte de la plaza.

Este proyecto de urbanización buscará, por un lado, generar un espacio que recupere la traza del antiguo claustro existente, así como dar respuesta a la demanda vecinal de crear un entorno social, vecinal y cultural complementario a la sala multiusos adjunta en el antiguo edificio del Refectorio, donde poder celebrar encuentros culturales. Incluirá zonas verdes que recuperan el espacio central del claustro como un jardín tradicional central y se plantará nuevo arbolado.

En definitiva, "queremos construir un entorno natural que ponga en valor el conjunto monumental, dando protagonismo al peatón, la naturaleza y el entorno histórico", ha comentado Espinosa.