El Ayuntamiento de Zaragoza retira el Certamen Oficial de Jota Aragonesa ante la ausencia de Fiestas del Pilar

ZARAGOZA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Certamen Oficial de Jota Aragonesa de Fiestas del Pilar no se celebrará en las fechas fijadas, dada la evolución de la pandemia de COVID-19. Esta decisión está en consonancia con la línea, ya expresada desde Zaragoza Cultural, de evitar todo llamamiento a los festejos populares.

"Es un acto de coherencia y responsabilidad: si no hay Fiestas del Pilar no puede haber un concurso que se denomine Fiestas del Pilar. Vamos a tener que modificar el desarrollo de este certamen dado que es parte inherente de la programación de las Fiestas del Pilar y, como tal, no puede celebrarse ni bajo ese título ni en las fechas marcadas", ha explicado la vicealcaldesa y consejera de Cultura y Proyección Exterior, Sara Fernández.

Asimismo, ha adelantado que "ya se trabaja en unas nuevas bases del concurso, que respeten el espíritu del certamen, con la misma calidad, exigencia y nivel, pero que deben desligarse de las celebraciones patronales, que están prohibidas en nuestra comunidad autónoma hasta el 31 de diciembre".

Tras analizar la situación y las posibles alternativas, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza ha considerado que la solución más óptima pasa por cancelar el certamen en los términos y denominación actuales, y convocar otro concurso, desligado de las Fiestas del Pilar, que guarde el espíritu y formas de esta tradición y que se englobe en la programación cultural de otoño que está preparando el consistorio zaragozano.

"Octubre es, por tradición y excelencia, el mes de la jota en nuestra ciudad, y en esa línea seguimos comprometidos", ha remarcado la vicealcaldesa, quien ha adelantado que "habrá un nuevo certamen de jota y diversas actividades de calado que impulsen aún más este símbolo de identidad, cultura y orgullo que es la jota aragonesa". Todo ello se celebrará enmarcado en la programación cultural de la ciudad, ya que "las actividades culturales siguen celebrándose de forma segura en los equipamientos municipales", ha recordado Fernández.

"De hecho, ha sido precisamente la jota, en manos de Miguel Ángel Berna, la que ha levantado el telón del Teatro Principal en el comienzo de esta temporada", ha apostillado la vicealcaldesa de Zaragoza.

Tras la suspensión de las celebraciones patronales y, por tanto, del Certamen Oficial de Jota Aragonesa Fiestas del Pilar, Zaragoza Cultural elaborará unas nuevas bases que mantengan el espíritu y formalidades del concurso, así como los estándares de calidad y exigencia, y que tendrán que ser sometidas a votación en el Consejo de Zaragoza Cultural.

"La jota aragonesa va a subir a los escenarios este otoño para seguir reivindicando, ahora más que nunca, la fuerza y valor patrimonial de un bien cultural inmaterial que aúna tradición, raíces, arte, orgullo y talento", ha resumido Sara Fernández.