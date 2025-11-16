El Ayuntamiento de Zaragoza rinde homenaje a las víctimas de la siniestralidad vial con un monolito en el recinto Expo

La concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, junto a representantes de asociaciones de víctimas de la siniestralidad vial en la inauguración del monolito situado en el recinto Expo. - LAURA TRIVES

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha descubierto este domingo un monolito en memoria de las víctimas de la siniestralidad vial. La concejal delegada de Seguridad Vial, Ruth Bravo, ha sido la encargada de mostrar la obra que se ubica en los jardines del antiguo recinto de la Expo de 2008 durante un acto en el que han participado las principales asociaciones de víctimas, así como representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Bravo ha resaltado que este monumento era una "tarea pendiente" que tenía Zaragoza con las víctimas desde el 2018 cuando las asociaciones de víctimas solicitaron expresamente en un Pleno tener un espacio como el que habilitado.

"Hoy, con la inauguración de este monolito en memoria de las víctimas de la siniestralidad vial, rendimos un homenaje necesario. Es un acto de recuerdo, de respeto y de profundo reconocimiento a todas las personas que perdieron la vida en nuestras calles y carreteras, y a sus familias, que continúan llevando ese dolor cada día. Este monolito no es solo una piedra; es un símbolo de nuestra responsabilidad como sociedad y del compromiso que asumimos para que tragedias así no vuelvan a repetirse", ha expresado.

Pero, tal y como ha destacado la concejal, "el Gobierno de Natalia Chueca quiere dejar claro que la memoria, por sí sola, no basta. Nuestro compromiso no se queda en este gesto porque la seguridad vial requiere de concienciación, de educación, de sensibilización y de inversión", ha afirmado, al tiempo que ha incidido en la importancia de la "inversión en infraestructuras más seguras, en tecnología que nos ayude a prevenir accidentes, en programas formativos y en políticas que sitúen a las personas en el centro".

Todo con un importante objetivo: reducir la gravedad en los siniestros viales. Muestra de ello es que se aprobara, el pasado año, el primer Plan de Seguridad Vial de Zaragoza, un documento estratégico que siguen todas las áreas de manera coordinada y que además vino acompañado con 1 millón de euros en el presupuesto.

MEDIDAS ADOPTADAS

A lo largo de este período se han realizado múltiples acciones relacionadas con la mejora de infraestructuras y señalización en la ciudad, elemento que es, asimismo, clave en la prevención en materia de seguridad vial.

Entre otras, el análisis de siete entornos escolares, las auditorías de carriles bici y ciclocarriles, la ampliación del tiempo de paso de peatones en cumplimiento de las normas de accesibilidad, considerando la velocidad del peatón de 0,5 metros por segundo; además de cuatro nuevos pasos de peatones de la traza de tranvía que han sido señalizados con balizas; cinco pasos de peatones con avisador de voz cuando se aproxima el tranvía; la reducción de la velocidad en la entrada del tranvía a la parada de Romareda a 15 kilómetros por hora ; así como un estudio de pasos de peatones de la traza de tranvía realizado por IDOM sufragado por Tranvías.

También, la eliminación del ámbar intermitente en algunos giros; podas programadas de árboles para mejorar la iluminación en las intersecciones; pasos peatones con balizas; pruebas piloto de pasos de peatones inteligentes en Camino del Pilón, que se consolidará en 10 ubicaciones, y la incorporación de elementos de seguridad activa en todos los nuevos autobuses de Zaragoza --avisador de ángulo muerto, cámaras--.

Con los últimos datos disponibles de la Policía Local de Zaragoza, en 2024 se registraron 3.060 siniestros viales en nuestra ciudad, con un balance de 2 fallecidos, 132 heridos graves y 995 heridos leves. Estas cifras de víctimas mortales son sensiblemente menores que en momentos anteriores (14 fallecidos en año 2010; en 22 en el año 2005 y 30 en el año 2000), gracias a la implementación del Plan de Seguridad Vial y a una intensa labor preventiva.

CAMPAÑA DE CONVIVENCIA

El Ayuntamiento de Zaragoza acaba de poner en marcha una ambiciosa campaña de comunicación sobre seguridad vial, "Convivencia Vial" cuyo objetivo es incidir y recordar las buenas prácticas necesarias para limitar, en lo posible, el número de accidentes de tráfico de diferente tipo que suceden en una gran ciudad como Zaragoza.

El lema de la campaña juega con el contraste del "Sin" frente al "Con": Sin respeto, con respeto; Sin calma, con calma; Sin cuidado, con cuidado; Sin empatía, con empatía; Sin atención, con atención, etcétera.

Ello se hace a través de un lenguaje gráfico sencillo, con unas ilustraciones que abrazan un estilo vintage pero a la vez moderno, minimalista y amplio, que atraerá desde el público más joven hasta las personas mayores, de manera inclusiva y universal.

La fuerza simbólica de los semáforos, los gestos y las distancias la hacen perfectamente comprensible sin necesidad de mucha más información escrita. "Zaragoza, Convivencia Vial", muy directa en su lenguaje visual, será trasladada en diferentes soportes y contenidos adaptando éstos a los diferentes mensajes previstos, en un abanico de ideas que puede ser casi infinito: Cruzar la calle Con o Sin atención; Con o sin respetar el semáforo; Con o sin la distancia de seguridad adecuada; Con o sin usar casco o auriculares al conducir un patinete eléctrico.

LAS VOCES DE LAS ASOCIACIONES

En el acto han tomado la palabra representantes de varias asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico. Gloria, en nombre de una de estos colectivos ha comenzado estableciendo que el Día de las Víctimas de Tráfico es una fecha para "sentir el peso del silencio" y honrar la memoria de aquellos que ya no están y acompañar a los que han sobrevivido y a sus familiares.

También ha de servir como "compromiso", ha remarcado, en un "llamamiento a la acción y a la reflexión sobre la responsabilidad individual y colectiva de la seguridad vial" porque, ha considerado, los accidentes de tráfico "no es una cuestión de mala suerte, es una cuestión de decisiones y responsabilidad".

Una "pandemia silenciosa", según ha definido, en la que cada 27 segundos muere alguien en un accidente en alguna parte del mundo, "una crisis de salud pública global que a menudo pasa desapercibida hasta que nos toca de cerca".

Así, ha asegurado que "la mayoría de estos siniestros resultan prevenibles y evitables porque son el resultado de la velocidad excesiva, de las distracciones al volante, del consumo de alcohol o drogas o, simplemente, de la imprudencia y la falta de respeto por las normas de la vida ajena".

Por su parte, la representante de la Asociación Ilógica y del proyecto IDEAH, de hijos e hijas de afectados y afectadas por siniestros viales, ha definido la situación que enfrentan los que sobreviven a un accidente y sus familiares "como un tsunami, que entra en una familia sin avisar y que es imparable, pero que rompe y afecta a víctimas y a familiares". Y ha apelado al "cuidado dual" para atender también a quienes cuidan ante la "invisibilidad" de estas situaciones en la sociedad que lleva a carecer, según ha lamentado, "de apoyos y recursos que son necesarios".

Otras voces han reclamado, además, medidas políticas como la reducción de la tasa máxima de alcohol permitida: "No queremos condolencias, sino decisiones valientes. No queremos promesas, queremos leyes que las protejan. No queremos homenajes vacíos, queremos una justicia preventiva y reeducadora", ha trasladado otro de los intervinientes.