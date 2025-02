El Ayuntamiento de Zaragoza solicita 20 millones FEDER, el 40% del coste de Plan Integral del Parque Bruil

ZARAGOZA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Zaragoza ha aprobado en su reunión extraordinaria de este viernes, solicitar 20 millones al programa del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), que es el 40 por ciento del coste del proyecto del Plan Integral para el Parque Bruil, y el otro 60 por ciento lo aportará el Ayuntamiento para acometer alrededor de 30 actuaciones.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha dado a conocer este proyecto transversal, en el que están implicadas varias consejerías municipales, ya que aborda desde el urbanismo, a infraestructuras básicas de la red de saneamiento, los servicios sociales, la seguridad y también el turismo. Además, se ha trabajado con las asociaciones vecinales del entorno.

Tras la petición formal --a través del Gobierno de Aragón-- de esta cuantía que es la máxima que se puede solicitar y corresponde a ciudades de más de 100.000 habitantes, se estima la respuesta estaría a lo largo de este semestre y "tenemos opciones" ha asegurado Chueca.

Este plan pivota sobre cuatro grandes acciones que "posibilitan" solicitar las ayudas a la Unión Europea dentro de la convocatoria de los Planes EDIL --Planes de Actuación Integrados de Entidades Locales--. Los ejes de actuación son: Digital y dinamización económica; Energía y Medio Ambiente; Inclusión Social, y Patrimonio Urbano, turismo y cultura.

En rueda de prensa, la alcaldesa ha detallado que las 30 actuaciones previstas permitirán renovar la escena urbana de este entorno, desde renovar el propio parque Bruil para regenerarlo, hasta distintas plazas que también necesitan una renovación integral, como plaza Tauste, Rebolería o San Agustín que tendrán más espacio para los peatones, y contarán con zonas verdes y ajardinadas, además de que se cambiarán las luminarias por iluminación LED.

En este sentido, se aprovechará el programa ReLuze, dotado con 10 millones de euros, para modernizar el alumbrado público de la ciudad para aumentar la iluminación en las 79 calles y plazas del parque Bruil y su entorno. De hecho, la primera actuación se acometerá de forma inminente en las calles Manuela Sancho y Doctor Palomar. En total se sustituirán 1.722 puntos de luz.

VIVIENDA Y RED DE TUBERÍAS

Asimismo, se rehabilitarán 89 viviendas en la plaza Añón, calle Palomar, calle Heroísmo y calle Noria. Todos estos proyectos se van a desarrollar en cuatro años, en el periodo 2025-2029, con partidas distribuidas por cada área de actuación.

La renovación de la red de saneamiento y abastecimiento de aguas se llevará a cabo en el entorno de las calles San Vicente de Paúl, Coso y San Miguel. También en este plan hay una parte de fomento del emprendimiento para dinamizar comercialmente el entorno del parque Bruil con ayudas a los emprendedores y a la implantación de nuevos comercios.

En el ámbito de las políticas sociales se fomentará la empleabilidad y acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables mediante planes de formación y reduciendo la brecha digital, junto a otros proyectos que faciliten la autonomía de los usuarios.

El Plan Revive Bruil abarca también el turismo, dada su proximidad a la plaza del Pilar y se quiere propiciar la llegada de turistas mediante visitas teatralizadas para descubrir uno de los entornos más históricos de Zaragoza, desde la rehabilitación del zócalo de la Biblioteca María Moliner o las murallas medievales y el propio Centro de Historias.

Natalia Chueca también ha avanzado que "muy pronto" volverá a salir a licitación el popular Kiosko Bruil, cerrado en la actualidad. "En las reuniones con los vecinos este ha sido uno de los temas a tratar porque todos reconocemos que nuestros bares dan vida a nuestras calles, plazas y parques", ha dicho.

DEMANDA VECINAL

Con este Plan "se da respuesta a una demanda vecinal de hace tiempo", que se ha hecho "más patente" a raíz de la reforma del albergue municipal, ha indicado la alcaldesa.

"El Gobierno de Zaragoza no le da la espalda a los problemas, sino que se sienta a buscar soluciones y este proyecto, sin duda, es la prueba de ello", ha enfatizado Chueca.

Ha explicado que ante un problema se ha buscado una solución y no solamente será la reforma integral del albergue, "que es necesaria para las personas más vulnerables de la ciudad", sino que se mejora todo el entorno y además buscando fondos adicionales que permitan que esa reforma integral y revitalización de este barrio "pueda ser mucho más ambiciosa que si fuese solo con fondos propios".

Precisamente, ha destacado que a raíz de la reforma del albergue municipal se ha impulsado la limpieza con planes especiales para eliminar grafitis y la recogida de enseres sin necesidad de llamar al 010. En el entorno de Aloy Salas se acomete la reforma integral de 256 viviendas con déficit de eficiencia energética y accesibilidad en dos fases. En la primera fase se han trabaja en 56 viviendas en una torre de la plaza Tauste y cuenta con ayudas de 1,4 millones de euros; la segunda fase, con 3,89 millones, concierne a 1454 viviendas cuyos expedientes tramita el Gobierno de Aragón y tiene un plazo de ejecución de un año y tres meses.

SEGURIDAD

Aunque la seguridad ciudadana no es competencia municipal sino del Gobierno de España, ha señalado que la presencia de más Policía Local aporta "tranquilidad" a los vecinos y disuade a los delincuentes. Por eso, las unidades de la UAPO del Ayuntamiento de Zaragoza están permanentemente en este entorno "favoreciendo la convivencia".

Chueca ha abundado al contar que hay patrullas de la UAPO por las mañanas, sobre todo a primera hora y por las noches de forma permanente patrullando por este entorno. "Vamos a seguir insistiendo a la Policía Nacional, a la Delegación del Gobierno de que necesitamos que ellos también pongan refuerzos, no solo los refuerzos de la Policía Local". Ha contado que hay asuntos que no son competencia de los agentes de la Policía Local y por tanto "no pueden intervenir", aunque ayudan a disuadir y dan tranquilidad a los vecinos, "se necesita que también la Policía Nacional intervenga en otras cuestiones de este entorno que, sin duda, son de su competencia".

Sobre la posibilidad de solicitar estas ayudas para el entorno de las calles Zamoray-Pignetelli, ha explicado que estudian a qué fondos se podrían acoger con los indicadores de esa otra parte del Casco Histórico. Ha estimado que se pueden pedir más adelante porque habría que esperar a próximas convocatorias, pero "el equipo está trabajando en ello", ha recalcado.

INSTALAZA

Sobre la marcha de la empresa de armamento Instalaza de este entorno, Chueca ha comentado que "de momento, no hay ninguna novedad" y ha incidido en que el objetivo y la intención es que la empresa "salga del entorno urbano" y mediante un convenio que "favorezca" al Ayuntamiento de Zaragoza.