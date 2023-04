El Ayuntamiento de Zaragoza tapia los accesos del edificio ocupado e incendiado en Compromiso de Caspe 83

Iniciará su expropiación si el propietario sigue sin atender los requerimientos



ZARAGOZA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Área de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza ha ordenado el tapiado completo de los accesos al edificio de Compromiso de Caspe 83, en el distrito de Las Fuentes, que se encontraba en situación de okupación ilegal y que ayer sufrió un incendio en el que una mujer resultó heridas leves por quemaduras y tuvo que ser traslada al Hospital Miguel Servet de la ciudad.

Además de instalar dos puertas atiokupas, tapiar la fachada en planta calle y el cerramiento de los accesos de la azotea, el Ayuntamiento de Zaragoza estudia la expropiación del inmueble ante el

abandono de las obligaciones de conservación por parte de la propiedad, que en este caso es una entidad bancaria.

Así lo ha anunciado el consejero municipal de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento, Víctor Serrano, quien se ha reafirmado en su compromiso de "actuar de manera firme y decidida para atajar esta situación". "Es intolerable que grandes tenedores de

vivienda o entidades bancarias tengan en este estado las edificaciones de las ciudades, permitiendo la okupación ilegal y vamos a actuar con la más absoluta firmeza", ha destacado Serrano.

No obstante, el consejero ha lamentado "el marco legal estatal que tenemos", que limita sobremanera la capacidad de actuación de las entidades locales: "La legislación no ayuda e incluso dificulta el desalojo de este tipo de edificios por parte de los Ayuntamientos", y esta situación problemática "no se ha atendido por parte del Gobierno de España, incluso llegando a negarse".

"Lo cierto --ha agregado-- es que los ayuntamientos, en materia de okupación de viviendas, tenemos un margen estrecho de actuación y sólo podemos intervenir cuando la edificación amenaza ruina o cuando se producen circunstancias como las de ayer, con un incendio, donde puede haber incidencias estructurales o de otro tipo".

El Ayuntamiento, atento a las demandas vecinales, ya estaba ejerciendo acciones contra la situación del edificio sito en la calle Compromiso de Caspe 83.

COINCIDENCIA

Se da la circunstancia de que esta misma semana, los técnicos municipales intentaron realizar una inspección de oficio al inmueble pero, ante su imposibilidad de acceso y dado el estado de okupación ilegal, no se pudo ejecutar, por lo que el martes 18 de abril se pidió formalmente la autorización de acceso bajo el amparo judicial, ante el que estaba a la espera.

Sin embargo, este miércoles, 19 de abril, los bomberos han tenido que actuar en este inmueble de seis alturas y dos sótanos ante un aviso de incendio en el mismo.

El fuego, iniciado en la planta calle, subió hasta la segunda planta con mucha carga térmica, y requirió el desalojo de sus ocupantes. Una vez extinguido el fuego, los técnicos de Urbanismo desplazados hasta el lugar 'ex profeso' pudieron entrar y comprobar que la caja de escalera no presentaba garantías para su uso en orden a la habitabilidad del inmueble. Por tanto, el Ayuntamiento pudo en ese momento ordenar el desalojo inmediato y el cierre del edificio.

Efectivos de Policía Nacional y Policía Local ejecutaron el registro de la finca, la localización de residentes y su salida del mismo. Asimismo, Urbanismo ordenó la custodia del edificio durante la noche para ejecutar la revisión técnica y el tapiado de todos los accesos del inmueble. La actuación se acometerá a lo largo de la mañana de este jueves, 20 de abril, tras finalizar las tareas de las unidades Científica y de Homicidios de la Policía Nacional, que se encargan de la investigación de los hechos.

SANCIÓN CONTRA LA PROPIEDAD

Una empresa especializada va a proceder al tapiado completo de los accesos en azotea y la instalación de dos puertas antiokupas en la planta calle, donde se incluirá un muro en la línea de la fachada para garantizar que no vuelve a ser okupado el inmueble. Todas las acciones se acometerán con carácter subsidiario y a la vez se requerirá a la propiedad del inmueble para que proceda a la reparación del mismo. Además, se incoará un procedimiento sancionador por omisión del deber de conservación del inmueble contra la propiedad.

"Si el edificio sigue creando problemas a los vecinos de Las Fuentes o la propiedad no se hace cargo de sus obligaciones, emprenderemos el camino de la expropiación", ha avanzado el consejero municipal de Urbanismo, quien ha compartido la "indignación de los vecinos" ante una "situación de impotencia que se vive ante la degradación de la convivencia de los barrios por el grave problema de la okupación ilegal". Por ello, Serrano ha urgido a "la colaboración de otras instituciones y el impulso de un marco legal que facilite la labor de los Ayuntamientos".