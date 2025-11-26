El Ayuntamiento de Zaragoza ultima la adecuación de 150 plazas de aparcamiento en un solar municipal en Delicias

El consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano; y el portavoz de Vox, Juliio Calbo, delante del parking de la calle San Pedro Arbués - MIGUEL GRACIA

ZARAGOZA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza cuenta con el proyecto para la adecuación como aparcamiento, de 150 plazas, del solar situado en el entrono de las calles Moncayo y San Pedro Arbués, que queda también delimitado por los suelos privados correspondientes a la Urbanización Parque Roma, en el distrito de Delicias.

El objetivo, según ha expresado el consejero municipal de Urbanismo, Infraestructuras, Energía y Vivienda, Víctor Serrano, es poder sacar próximamente a licitación estos trabajos que serán fruto de los acuerdos presupuestarios de este 2025 acordado con el grupo municipal de Vox.

"La inversión prevista es de 292.313,18 euros y el plazo de ejecución conllevará unas ocho semanas", ha informado Serrano junto al portavoz municipal de Vox, Julio Calvo, quienes han visitado el entorno esta mañana.

Se trata de una parcela de titularidad municipal de forma cuadrada y que está flanqueada al sur por la calle Moncayo y al este por la calle San Pedro Arbués, tratándose en ambos casos de dos calles que forman parte del entramado viario municipal. Por lo que se refiere a sus aristas norte y oeste, ambas lindan con los suelos correspondientes a la Urbanización Parque Roma que es de titularidad privada.

"La pavimentación del aparcamiento tiene como fin último el poder ser utilizado como estacionamiento de vehículos, ya que actualmente así se usa de forma masiva y desordenada, pero queremos que con estas obras se cree un espacio más seguro, ordenado y cómodo para los ciudadanos", ha apuntado Serrano.

Por su parte, Julio Calvo ha destacado que "el objetivo de Vox es facilitar que los ciudadanos puedan moverse por la ciudad y para una movilidad más sencilla es imprescindible ofrecer más plazas de aparcamiento en zonas estratégicas de Zaragoza".

SEÑALIZACIÓN

En este próximo proyecto se van a crear las correspondientes marcas viales que delimiten cada una de las plazas de estacionamiento definidas, que serán unas 150; e igualmente se dispondrán las marcas viales que realizarán la función de la ordenación del tráfico con los correspondientes carriles y sentidos de circulación, así como otros elementos: cedas el paso y líneas de detención. Todo ello en cumplimiento de la normativa vigente en materia de circulación viaria.

Del mismo modo, la señalización definida debe albergar todas las indicaciones necesarias para conseguir que la totalidad del estacionamiento pueda considerarse accesible.

"Esta accesibilidad no quedará exclusivamente restringida a las tres plazas de estacionamiento que se definen en su interior, sino que se extiende a todo el espacio del estacionamiento para que en todo él se cumpla la normativa vigente", ha informado Serrano.

Mientras, en el exterior, la única obra que se contempla a realizar será la conexión de la nueva red de drenaje del interior de la parcela con el saneamiento municipal situado en la calle San Pedro Arbués, lo que supondrá realizar un obra puntual en el entorno del acceso a la parcela en la calle San Pedro Arbués, junto a la calle Joaquín Orús.

La parcela se encuentra a una cota inferior a la de los viarios público que la flanquean, por lo que "será necesario definir una nueva rampa de acceso que tenga una anchura y pendiente adecuadas, que también permita albergar dos carriles de circulación para entrada y salida, y una zona de uso exclusivamente peatonal, para evitar que los peatones que accedan al aparcamiento deban compartir espacio con los vehículos", ha añadido Serrano.

Por el mismo motivo, "será necesario ampliar la entrada y proponer una solución para la zona conflictiva que se genera en el exterior de la parcela, habida cuenta de la escasez de espacio que existe en la calle San Pedro Arbués", ha expuesto Víctor Serrano.

REGULARIZAR EL TERRENO

Para acceder al aparcamiento hay un tramo de calle que tiene una longitud de unos 12 metros, y en la mitad de ellos hay cota cero y que es compartida por los peatones con la entrada y salida de vehículos. Como toda la parcela se encuentra a una cota inferior que el resto de los viarios que la rodean, es necesario realizar una red de drenaje en el interior que recoja las aguas de lluvia para dirigirlas a la red municipal de saneamiento existente en los viarios perimetrales.

Al ser plana toda la pastilla de suelo, se dificulta la posibilidad de realizar un correcto drenaje superficial hacia los nuevos sumideros a colocar.

Por ello también se regularizará todo el terreno con material granular previamente a la pavimentación para conseguir unas pendientes en el terreno que resulten mínimas para que pueda realizarse la evacuación del agua de lluvia hacia los sumideros de una forma adecuada.

Asimismo, se creará una red de alumbrado público en el interior de la parcela. A pesar de que existen luminarias en las calles San Pedro Arbués y Moncayo, así como en la parte privada de la Urbanización Parque Roma, se observa que es claramente insuficiente para alumbrar el interior de la parcela. De hecho, hay partes, junto al perímetro de muro que tienen una situación de casi completa oscuridad y hay una gran acumulación de residuos de todo tipo, sin duda vertidos de forma incívica aprovechando la falta de iluminación en esas zonas.

"Con todo ello, queremos solucionar los posibles problemas de insalubridad y aumentar la sensación de seguridad para los vecinos", ha resumido Serrano.

ESPACIOS RENOVADOS Y 400 NUEVAS PLAZAS

Estas obras vienen a completar las ya ejecutadas para adecuar otros solares municipales como aparcamientos en distintos barrios de la ciudad. Así, el último que se abrió fue el parking junto a la Casa de Amparo, en la calle de Predicadores, con un solar de 650 metros cuadrados que fue acondicionado para ofrecer 28 plazas ESRE --Estacionamiento para Residentes-- de las que 4 plazas estaban adaptadas a personas con movilidad reducida.

También se amplió, con 513.000 euros, el aparcamiento en el Actur junto a los campos de Federación Aragonesa de Fútbol. Aquí, el parking de caravanas ya existente sumó una nueva zona con 106 plazas, 21 de ellas para autocaravanas y 85 para vehículos particulares.

A todos estos se suma la adecuación de 1.600 metros cuadrados para 63 plazas en un solar de la calle de María Zambrano, junto Kasan en el Actur; se mejoró el asfalto de los 12.150 metros cuadrados del parking de la calle Embarcadero, en Casablanca; y se adecuaron los 9.800 metros cuadrados del solar del recinto ferial de Las Fuentes, entre la calle Doctor Iranzo y al parque de Torre Ramona, que se emplea como aparcamiento por los vecinos.

En total, si se consideran las actuaciones similares desde 2023, el Ayuntamiento ha habilitado casi 400 nuevos huecos para aparcar en la ciudad en el Actur, Casablanca o Casco Histórico y anteriormente en los barrios de Miralbueno, Valdefierro, La Paz, La Jota y San Gregorio junto al Hospital Royo Villanova.