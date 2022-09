El Ayuntamiento de Zaragoza y la USJ firman un convenio para medir el SROI de las políticas públicas municipales

ZARAGOZA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera municipal de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza, Carmen Herrarte, y la rectora de la Universidad San Jorge (USJ), Berta Sáez, han firmado este miércoles un convenio de colaboración entre ambas instituciones para la medición del retorno social de políticas públicas, conocido como SROI, del consistorio a través de una aplicación informática.

Herrarte ha agradecido rueda de prensa el trabajo realizado por el grupo de investigación de la Universidad San Jorge, Economius-J, que por segundo año consecutivo lleva trabajando con el consistorio en la medición del retorno social de la inversión.

Este proyecto está enfocado al análisis económico del derecho, así como a la gestión y evaluación de política públicas, comunidades locales y comunidad internacional.

"Las políticas públicas, el retorno de la inversión y el impacto social se pueden y se deben medir", ha asegurado Herrarte agregando que "lo que no se mide, no se puede mejorar y necesitamos medir para corregir los proyectos que no funcionen y seguir mejorando los que

sí".

Herrarte ha detallado que durante el primer año los investigadores se han dedicado a desarrollar la herramienta específica para este proyecto, y en este segundo se están midiendo proyectos concretos a través de la información proporcionada voluntariamente por diferentes entidades participantes.--La Fundación Picarral, Fundación Adunare y los centros de innovación, Zaragoza Activa y CIEM Zaragoza--.

"UN HITO"

La consejera municipal ha manifestado que se trata de "un hito" en la política municipal zaragozana medir el SROI y esta acción se encuentra entre los 50 puntos de gobierno de la coalición PP-Ciudadanos que se establecieron durante la investidura. "Si no hubiese sido por la Universidad San Jorge no hubiésemos sido capaces de sacar este punto de compromiso adelante", ha asegurado.

"Hablar de innovación es fácil pero ser innovador es más complicado y hacer una herramienta para medir el retorno social de los proyectos del ayuntamiento es complicado", ha dicho Herrarte explicando que aunque ya existen herramientas para medir el SROI de las grandes corporaciones, la creada por la USJ es la que necesita el consistorio para medir proyectos "más pequeños y efímeros".

Herrarte ha continuado diciendo que "ha sido la USJ la que se ha atrevido porque tiene un ADN innovador, tiene fortaleza académica y es una universidad inquieta".

"Esperamos que la colaboración a futuro entre la Universidad San Jorge y el Ayuntamiento de Zaragoza sea cada vez mayor", ha confiado.

INICIATIVAS BENEFICIOSAS

Por su parte, la rectora de la Universidad San Jorge, Berta Sáez, ha expresado: "Las universidades somos un vector de desarrollo que formamos profesionales que sabrán afrontar los retos del futuro, y damos respuesta a necesidades que la sociedad y las empresas están demandando; porque además de docencia, las universidades somos

investigación, innovación y, por supuesto, compromiso social".

Este convenio pone en marcha "iniciativas muy beneficiosas para la mejora de la Administración Pública", ha subrayado.

El objetivo es extraer conclusiones que traten de optimizar las inversiones del Ayuntamiento de Zaragoza en materia de inclusión y

emprendimiento. Todo ello, con el propósito de conseguir una cuantificación más exacta del retorno social de las actuaciones analizadas basándose en los criterios e indicadores que son objeto de medición.

En el cierre del acto, Sáez, además de agradecer y felicitar al grupo Econimius-J por su trabajo, ha manifestado que la firma de este convenio se materializa en proyectos concretos como este, en el que el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad San Jorge "colaboramos para poner en marcha iniciativas beneficiosas para mejorar la eficiencia de la Administración". "La suma de todos --ha enfatizado--es necesaria para que Zaragoza sea más grandes en todos sus aspectos y dimensiones".

La dotación total del convenio asciende a 60.000 euros que serán gestionados a través de Zaragoza Dinámica, dependiente del Área de Economía, Innovación y Empleo del Ayuntamiento de Zaragoza.

El grupo de investigación Econimius-J se forma en el año 2017 y en la actualidad está integrado por diez miembros efectivos y once colaboradores de los cuales diez son doctores en derecho, economía, psicopedagogía y sociología, ocho doctorandos y tres expertos

profesionales.