Azcón afirma que cerrar la línea ferroviaria Madrid-Barcelona sería nefasto para la economía

El presidente del PP en Aragón y presidente del Ejecutivo autonómico, ha participado en el acto de presentación de las candidaturas al Congreso y Senado por Teruel. - TONI GARCÍA

TERUEL 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha manifestado, respecto a las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, que han indicado la posibilidad de cerrar la línea ferroviaria Madrid-Barcelona hasta dos años para realizar obras, que "sería una decisión nefasta para la economía", pero "queremos toda la información y evaluarla", aunque si parar el tráfico ferroviario significa salvar vidas, mi voto es a favor".

En declaraciones a los medios de comunicación, tras la presentación de los candidatos al Congreso y al Senado por Teruel, Azcón ha expuesto lo siguiente: "En cuanto conocí las declaraciones del todavía ministro Puente, dije que nosotros íbamos a pedir de forma inmediata toda la información al ministro".

Ha añadido que considera "muy importante que el ministerio, una vez que pone encima de la mesa una decisión tan drástica como parar todos los trenes entre Madrid y Barcelona y, por lo tanto entre Zaragoza y Madrid, y entre Zaragoza y Barcelona, y en concreto además en el tramo que cita, el tramo que va desde Calatayud hasta Madrid, responsabilidad sea la de pedir toda la información necesaria".

El presidente ha apostillado que su opinión es que sería "un drama", "una opinión acorde con las opiniones del sector turístico, de los empresarios. Si ahora se tomara la decisión de paralizar todos los trenes, de paralizar el corredor ferroviario entre Madrid y Barcelona, y por lo tanto pasando por Aragón, sería una decisión nefasta para la economía".

No obstante, Azcón ha trasladado que "si parar el tráfico ferroviario significa salvar vidas, mi voto es a favor; si parar el tráfico ferroviario significa salvar una sola vida, mi voto es a favor. Si decir que se para el tráfico ferroviario es para que no hablemos de la tragedia que ha ocurrido en Toledo, me parece miserable. Si esa afirmación la hace el ministro sin tener toda la información necesaria para que hablemos de esta cuestión y no de las causas del accidente y de las responsabilidades, me parecería una vez más una miseria humana".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha incidido en que no le gustaría que el tráfico ferroviario se paralizara. "Entiendo que hay miles, decenas de miles, de aragoneses que cada año necesitan coger el tren por cuestiones laborales, por su vida privada, por razones profesionales o familiares. El Gobierno de España les generaría un trastorno importantísimo".

Ha abundado en que "sería una medida muy negativa para Aragón, muy negativa para la economía de nuestra comunidad. Pero, si parar el tráfico salva una sola vida, es evidente que lo primero es la seguridad. Mucho me temo que el anuncio que se hace sobre esa medida no tiene que ver con salvar vidas, tiene que ver más con motivaciones políticas, incluso con motivaciones electorales".

Además de falta de inversión en el sistema ferroviario, Jorge Azcón, ha destacado que "ha habido incapacidad, ha habido negligencia y lo que ha habido además en los accidentes ferroviarios es una indolencia insoportable. Por eso tienen que pedir perdón, esto es absolutamente importante que tanto el presidente del Gobierno como el ministro de Transportes, me da igual que dimita o que no dimita, pero como mínimo que pidan perdón a las víctimas y a todos los familiares y seres queridos de esas víctimas".