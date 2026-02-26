Azcón afirma que "lo lógico" es que PP y Vox continúen negociando "las próximas semanas" el Gobierno autonómico

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el director general del Grupo Edelvives, Javier Cendoya. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves que "lo lógico" es que PP y Vox continúen negociando "las próximas semanas" la conformación del Gobierno autonómico.

El jefe del Ejecutivo en funciones ha visitado la sede del Grupo Edelvives, en Zaragoza, donde ha celebrado el acuerdo alcanzado este miércoles por PP y Vox para aprobar, en la sesión plenaria de hoy, el presupuesto del Ayuntamiento de la capital aragonesa porque "es una buena noticia para la ciudad", a lo que ha añadido que "era muy difícil de explicar que se fuera a votar en contra de un presupuesto por razones políticas y que eso significara perder millones de euros para el transporte".

Ha enfatizado que "no tiene absolutamente nada que ver" con el acuerdo autonómico entre las mismas formaciones y, de hecho, "son negociaciones independientes y paralelas".

También ha dicho que "son cosas distintas" la negociación del PP con Vox para constituir las Cortes de Aragón el 3 de marzo, cuando el Pleno elegirá al nuevo presidente y la Mesa del Parlamento, y la configuración del Ejecutivo regional de la XII legislatura.

El acuerdo en relación al Gobierno tiene que ser "global" para que el Ejecutivo sea "estable", lo que requiere un diálogo "a fuego lento, sin ruido y con tranquilidad", ha insistido: "Vamos a trabajar pensando en los aragoneses, en conseguir el mejor acuerdo posible; lo bueno es que contemos los resultados, que es lo que de verdad interesa a la sociedad aragonesa".

Un acuerdo global es "un acuerdo que integre, que tenga en cuenta todas y cada una de las cuestiones que se pueden poner encima de la mesa", ha explicado Azcón, recordando que "el plazo más inminente es el de la Mesa de las Cortes, este mismo martes", día 3.

PP y Vox están manteniendo reuniones y van a seguir haciéndolo, pero "con discreción", ha comentado el presidente en funciones, quien ha rechazado la época en que "se retransmitía por streaming" la negocicación --en 2015-- porque "sabemos el resultado que dio" y "es populismo: No voy a caer en eso".

"Lo importante del acuerdo es que sea un buen acuerdo, que piense en los intereses de Aragón en un momento absolutamente diferencial", ha enfatizado, apuntando que la economía aragonesa ha crecido en 2025 por encima de la media española y así seguirá en 2026 y 2027.

"El momento en el que se encuentra nuestra comunidad autónoma es un momento de ilusión y creo que el acuerdo político, resultado de las elecciones que se han celebrado este año, tiene que ser acorde con el momento que vive nuestra comunidad autónoma. A mí me preocupa que haya un buen acuerdo en el tiempo necesario", de forma que "es más importante el resultado final que un día más o menos en la negociación de ese acuerdo".

En este contexto, "lo que ocurra el martes será importante para las Cortes, pero tengo mis dudas de que vaya a ser global, el tiempo apremia demasiado como para que el acuerdo pueda ser global".

"Vamos a trabajar para que haya un acuerdo, los aragoneses han hablado alto y claro y han dicho que quieren que haya un Gobierno del PP y haya acuerdos con Vox, y es la única posibilidad de que se forme un Gobierno", lo que "aritméticamente no requiere mucho análisis político". Ha manifestado que siempre es optimista y que "los partidos se juegan hasta el minuto 95".

CONDECORACIONES

En otro orden de cosas, Azcón ha dicho que desconoce si el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, fue condecorado por el Gobierno de Aragón durante su etapa en la Jefatura Superior de la Comunidad Autónoma.

"Lo que es evidente es que las acusaciones que hay a través del número 2 de la Policía tienen que tener consecuencias políticas y las primeras deberían de ser la dimisión del ministro del Interior --Fernando Grande-Marlaska-- y es incomprensible que no haya presentado su dimisión".