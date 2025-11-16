Azcón apela al "orgullo de lo que hemos sido y queremos ser" en el homenaje a la Hermandad de San Juan de la Peña

El presidente Jorge Azcón ha participado en el acto de clausura del 75 aniversario de la Real Hermandad de San Juan de la Peña. - CHUS MARCHADOR

ZARAGOZA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado este domingo que el Ejecutivo autonómico y la Real Hermandad de San Juan de la Peña, que ha conmemorado este año su 75 aniversario, "tienen objetivos plenamente compartidos: cuidar del patrimonio, realzar nuestra historia y estar orgullosos de lo que hemos sido y de lo que queremos ser".

"Con vuestros 75 años de andadura, sois un ejemplo de perseverancia en la custodia de la fe, la cultura, la historia y la identidad aragonesa", ha afirmado el presidente en su intervención en el acto de clausura del 75 aniversario de la Real Hermandad de San Juan de la Peña, que se ha conmemorado este año y ha finalizado este domingo con una ceremonia en la Sala de la Corona del Edificio Pignatelli.

El presidente ha recordado que el Monasterio de San Juan de la Peña no es solo un monumento, "es el símbolo más importante de la cultura aragonesa", la cuna del Reino de Aragón "y el centro espiritual donde se fraguó nuestra identidad".

La roca que acoge el Monasterio Viejo "conserva el latido de siglos de historia" y encarna valores éticos y políticos fundamentales, dado que este enclave está "indisolublemente ligado a una seña de identidad crucial: que en Aragón fueron antes las leyes que los reyes, una forma de entender la política vinculada al derecho y al compromiso con nuestros iguales".

"Ese espíritu fue la base para que la Corona de Aragón se desarrollara hasta convertirse en la institución más influyente del Mediterráneo occidental", ha recordado.

En 1950 inició su andadura la Real Hermandad de San Juan de la Peña, que tiene entre sus fines la defensa del Monasterio, la promoción del culto a San Juan Bautista y el fomento del conocimiento de su historia y cultura. Este año ha conmemorado su 75 aniversario, "una oportunidad para relanzar nuestro compromiso con el monumento y con todos los aragoneses", según ha subrayado en su discurso.

DIFERENTES INICIATIVAS DURANTE EL AÑO

En este sentido, este año se ha presentado la restauración de los tres ábsides del Monasterio Viejo, la nueva museografía del Panteón Medieval, tuvo lugar la visita solemne del Santo Cáliz y se ha presentado el libro 'El Real Monasterio de San Juan de la Peña, cuna del Reino de Aragón', obra bajo la dirección científica y textos de Lourdes Diego Barrado y Domingo Buesa, entre otros actos e iniciativas.

Desde el Gobierno aragonés se ha colaborado en este aniversario con una inversión de más de 137.000 euros de la Dirección General de Cultura, así como han cooperado en las actuaciones otras direcciones generales como Turismo y Patrimonio Cultural.

Además, se ha reabierto la Hospedería de San Juan de la Peña, unas instalaciones a las que el Ejecutivo autonómico ha dedicado más de tres millones de euros.

"Y miramos al futuro, dado que el área de Turismo hará del Monasterio el primer destino digitalizado de Aragón a partir de 2026, uniendo turismo y patrimonio en una experiencia inmersiva e innovadora", ha concluido el presidente.

Los actos de conmemoración del 75 aniversario de la Real Hermandad de San Juan de la Peña han finalizado este domingo con la celebración de la eucaristía de acción de gracias en la Iglesia de Nuestra Señora del Portillo, y el acto institucional desarrollado en la Sala de la Corona, en el que se han presentado dos nuevos vídeos sobre la historia de la Hermandad y del Monasterio, una recreación realizada con inteligencia artificial que ha dado vida a los primeros reyes de Aragón, la entrega de insignias a los miembros más antiguos de la Hermandad y la actuación de Nacho del Río y Luis Romero.