Azcón aplaude el modelo "eficiente, multidisciplinar y sostenible" del nuevo Centro de Salud Ramón y Cajal de Huesca

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, visita el nuevo Centro de Salud Ramón y Cajal de Huesca. - FABIÁN SIMÓN

HUESCA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha celebrado este jueves que el nuevo Centro de Salud Ramón y Cajal de Huesca se haya construido como una infraestructura "moderna, eficiente, multidisciplinar y sostenible".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios de comunicación tras su visita a la nueva instalación, acompañado del consejero de Sanidad en funciones, José Luis Bancalero, y la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna.

El nuevo centro de salud, que abrió sus puertas recientemente, atiende a una población de 17.850 usuarios y registrará cerca de 111.000 consultas al año. El 17 de enero de 2024 se colocó la primera piedra de este proyecto y, desde el pasado 23 de febrero, el centro funciona ya a pleno rendimiento.

Además, en mayo del pasado año se ponía en funcionamiento el Centro de Salud de Barbastro. Por tanto, en dos años y medio, la provincia de Huesca cuenta con dos nuevos centros de salud, ha subrayado Azcón.

"Llevar a cabo la construcción y la puesta en marcha de este nuevo centro de salud era inexcusable", ha considerado Azcón, argumentando que el anterior Centro de Salud Perpetuo Socorro "se había quedado claramente pequeño para atender las necesidades actuales".

De hecho, desde 2009, servicios como Pediatría, Fisioterapia, Matrona y Salud Mental se prestaban en el Hospital Provincial. "Con este nuevo edificio ponemos fin a esa dispersión y reunimos nuevamente toda la atención bajo un mismo techo", ha expresado.

NUEVA INFRAESTRUCTURA

Esta nueva infraestructura prestará servicio a los vecinos de los barrios del Perpetuo Socorro, Santo Domingo y San Martín y del Casco Viejo, lo que supone aproximadamente el 30% de la población de la ciudad de Huesca.

El nuevo centro, que tiene un consumo energético casi nulo, dispone de casi 4.000 metros cuadrados distribuidos en 5 plantas, donde todas las categorías profesionales cuentan con su propio espacio.

"Esta era una inversión muy necesaria, pero que, además, es un ejemplo de cómo entendemos y defendemos la sanidad pública: moderna, multidisciplinar, sostenible y eficiente", ha indicado, para añadir que ha sido financiado, en parte, con fondos del Ministerio.

"Es de justicia señalarlo y agradecer el que el Ministerio cumpla su función poniendo fondos a disposición de las comunidades autónomas", al mismo tiempo que ha elogiado que las comunidades autónomas "cumplamos con nuestra obligación y con nuestra responsabilidad de ponerlos en funcionamiento sin que los presupuestos se disparen de forma estratosférica ni que los plazos se extiendan".

Por otro lado, el presidente en funciones ha agradecido "el trabajo de todos los profesionales que ya están desarrollando aquí su labor, el compromiso de quienes han hecho posible esta infraestructura y, también, la paciencia de los vecinos durante todos estos años en los que este centro ha sido una reivindicación constante".

"Este nuevo Centro de Salud Ramón y Cajal es, en definitiva, una inversión en salud, en calidad de vida y en futuro para Huesca", ha concluido.