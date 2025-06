Azcón asegura que Alegría (PSOE) "va a ayudar a Sánchez" y no a los aragoneses para recuperar las pinturas de Sijena

ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y del PP regional, Jorge Azcón, ha asegurado este martes que la portavoz del Ejecutivo central y secretaria general del PSOE de Aragón, Pilar Alegría, "va a ayudar a Pedro Sánchez" y no a los aragoneses para recuperar definitivamente las pinturas murales del monasterio de Santa María de Sijena (Huesca), depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y cuya devolución ha ordenado, en una sentencia, el Tribunal Supremo.

Ha cuestionado por qué Alegría no ha hablado todavía sobre la sentencia de Sijena, "una sentencia histórica" que se debe ejecutar para que Aragón recupere las pinturas murales "cuanto antes".

"Apoyar a los aragoneses significa reclamar los bienes de Sijena y decir que hay una sentencia del Supremo que da la razón a Aragón", ha continuado Azcón, para quien "la secretaria general del Partido Socialista en Aragón no puede pedir la ejecución de la sentencia de los bienes de Sijena porque tiene miedo a la reacción que los partidos independentistas van a tener en Cataluña".

"¿Quién va a creer que Pilar Alegría va a ayudar a que los bienes de Sijena vuelvan a Aragón si todavía no ha abierto la boca?", ha cuestionado el jefe del Ejecutivo autonómico, para quien "Alegría no dice nada de Sijena porque ha tomado posición" y "estará pidiendo permiso o pensando en las consecuencias políticas que puede tener que, en Cataluña, defienda que se cumpla la sentencia del Tribunal Supremo".

A su juicio, "el objetivo de la ministra Alegría es seguir siendo portavoz de Sánchez y ayudar en todo lo que pueda a que Sánchez continúe siendo presidente del gobierno, no ayudar a los aragoneses, ni siquiera ayudar a su partido en Aragón, porque los aragoneses de lo que está ocurriendo es evidente que toman nota".

Jorge Azcón ha dado por seguro que "una parte de la sociedad independentista catalana se va a oponer a que se cumpla esa sentencia del Tribunal Supremo que da la razón a los aragoneses", mostrándose convencido de que "la ministra portavoz de Pedro Sánchez está haciendo un cálculo político".

"Si no habla de los bienes de Sijena es porque no quiere que una parte de la sociedad catalana independentista, que se va a negar, le puedan recrimina políticamente o volver a chantajear, como ya han chantajeado con cuestiones tan importantes como la política de infraestructuras, de inmigración, la financiación o lo que llaman condonación de la deuda, que en realidad es que los aragoneses paguemos las deudas de los catalanes".

BULO

También ha exigido a Alegría que pida perdón por sus declaraciones sobre la Guardia Civil, considerando que "el bulo, la mentira que la ministra Alegría extendió en Monzón (Huesca) el otro día sobre la Guardia Civil requiere que pida disculpas y rectifique".

Azcón ha recordado que, en el evento con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el sábado pasado en Zaragoza, dijo que "el escándalo de mañana va a tapar al escándalo del Partido Socialista de ayer", en alusión al apagón, "el caos ferroviario" y "los 'whatsapp' en los que el presidente del Gobierno insultaba a miembros de su partido".

"Posteriormente conocimos la guerra sucia del Partido Socialista desde La Moncloa para tratar de desprestigiar a la Guardia Civil, a jueces, a fiscales, y ahora conocemos que el Tribunal Constitucional, puede ser que en esa ponencia que se ha filtrado a los medios de comunicación, acabe declarando la amnistía ilegal", ha indicado el presidente de la comunidad aragonesa, asegurando que "esa ley de amnistía no fue por interés general, fue por el interés particular de Pedro Sánchez".

"No había interés general en que el Partido Socialista y todos sus socios aprobaran una ley de amnistía", sino que "lo que había era el interés de comprar siete votos, y eso es lo que sabemos todos que ha ocurrido".

"El Tribunal Constitucional --ha comentado Azcón-- es evidente que puede dictar una resolución diciendo que la ley de amnistía es legal, pero yo creo que todos los españoles sabemos que la única razón de ser de la amnistía es comprar el sillón del presidente del gobierno y por lo tanto se vuelve a cumplir la máxima: El escándalo de mañana tapará al escándalo de ayer".

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

En relación a la Conferencia de Presidentes, prevista para el 6 de junio, Jorge Azcón ha considerado que "lo importante es por qué el presidente --Pedro Sánchez-- no quiere que se hable de política de vivienda, ni de inmigración, de mejorar la financiación de la sanidad pública o de que tengamos más médicos en Aragón".

"Esos son los asuntos que Aragón está pidiendo que se incluyan en el orden del día y que Pedro Sánchez se niega a incluir", ha indicado Azcón, observando que "no es solamente un debate de formas, que es muy importante, es un debate de fondo".

Se ha quejado de que "nunca un presidente del Gobierno de España ha estado tantos días sin contestar preguntas a los medios de comunicación y parece ser que si se celebra la Conferencia de Presidentes deberá contestar preguntas en ese momento".

"No puede ser que la Conferencia de Presidentes se convierta en un monólogo", ha continuado Azcón, quien ha defendido el "diálogo", enfatizando: "Se nos tiene que escuchar, se tiene que cumplir la ley".

El reglamento de la Conferencia establece un principio básico en democracia, que si hay una mayoría de presidentes de comunidades que queremos incluir esos asuntos en el orden del día, Sánchez los debe incorporar. "No va a tener más remedio que hacerlo", ha adelantado.

"Yo no puedo asegurar que se va a celebrar la Conferencia de Presidentes por la sencilla razón de que el orden del día lo tendrá que marcar el Gobierno de España", ha comentado el presidente de la Comunidad Autónoma, añadiendo: "A mí me gustaría que se celebrara en términos de normalidad y sobre todo de interés para la gente".

También ha opinado que "la Conferencia de Presidentes tiene que tener un objetivo y es que hablemos de lo que le importa a los aragoneses, de lo que nos importa a los españoles, no de lo que le importa a Sánchez" y que "si la es solo para hablar de los problemas de Sánchez, no merece la pena que se celebre".

Tras el paseo ciudadano con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, el presidente de la Comunidad Autónoma ha expresado que "es muy significativo que el presidente del Gobierno de España no pueda salir a la calle, no pueda pasear por las calles y no pueda ir con normalidad".

MANIFESTACIÓN

El jefe del Ejecutivo aragonés ha hecho un llamamiento a manifestarse este domingo en Madrid ante "la situación de degradación" de la democracia, que "ha llegado a un punto en el que los aragoneses queremos gritar 'mafia o democracia".

"Ha llegado el momento de que salgamos a las calles, de que expresemos nuestra opinión y digamos que no puede pasar ni un minuto más en el que no demostremos en la calle que la situación en la que vive nuestra democracia y en la que vive el Gobierno de España es insostenible", ha apremiado.