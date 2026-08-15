Azcón asegura que la huella de Lambán "forma ya parte de la historia de nuestra Comunidad"

Archivo - El expresidente de Aragón Javier Lambán (i) y el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón (d), durante el acto de entrega del retrato de Javier Lambán, en la sala de la Corona del Edificio Pignatelli, a 10 de julio de 2025, en Zaragoza, Ar - Ramón Comet - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha recordado este viernes a su predecesor, el socialista Javier Lambán, en el primer aniversario de su fallecimiento, asegurando que "su recuerdo permanece" y que su huella "forma ya parte de la historia de nuestra Comunidad".

Javier Lambán falleció el viernes 15 de agosto de 2025 en Ejea de los Caballeros (Zaragoza), donde nació, residió y fue alcalde, víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021.

Tras hacer pública su enfermedad, continuó su labor de jefe del Ejecutivo autonómico hasta las elecciones de mayo de 2023, a las que concurrió nuevamente como candidato a la reelección por el PSOE. En los comicios fue derrotado por su rival del Partido Popular, Jorge Azcón, posteriormente elegido presidente de la Comunidad Autónoma, cargo en el que continúa.

Un año después, Azcón ha publicado en un mensaje en la red social 'X' --antes 'Twitter': "Hace un año, Aragón despedía a Javier Lambán. Hoy, el recuerdo permanece, pero también lo hace algo más importante: la huella de una vida dedicada a Aragón y de una trayectoria política que forma ya parte de la historia de nuestra Comunidad.