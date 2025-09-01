Azcón, "convencido de que los Presupuestos contarán con una mayoría como la de 2023 porque los proyectos son mejorados"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto a la vicepresidenta Mar Vaquero y el portavoz de los populares en las Cortes, Fernando Ledesma, durante la reunión mantenida este lues con el grupo parlamentario en las Cortes de Aragón. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, está convencido de que los Presupuestos de 2026 contarán con una mayoría política similar a la de 2023 "porque los proyectos van a ser esencialmente los mismos y mejorados", con más recursos para los servicios públicos y las políticas de vivienda, y proyectos como el DAT Alierta, las inversiones en el Pirineo y la supresión del impuesto de sucesiones.

Así lo ha asegurado ante los medios de comunicación a la salida de la reunión que ha mantenido este lunes con el Grupo Parlamentario del PP en las Cortes de Aragón de cara al inicio del nuevo curso político, en el que el presidente y líder los populares fija como objetivo "defender Aragón" frente a "las políticas del Gobierno central que le perjudican" y cuyo primer hito en el plano autonómico será la presentación en el Parlamento del techo de gasto a finales del mes de septiembre.

Un trámite previo a la presentación del proyecto de presupuestos que para Azcón demuestra su seguridad en que las cuentas saldrán adelante: "Si yo creyera que no vamos a aprobarlo, pues, evidentemente, no lo traería", ha declarado.

Azcón considera que "no hay razones para no aprobar un presupuesto" ante el "momento dulce" que vive Aragón y que a su juicio despierta "envidia sana" en otras comunidades autónomas por los sucesivos anuncios de inversiones milmillonarias, centrados especialmente en los centros de datos, que tendrán continuidad próximamente con un nuevo anuncio ligado a estas instalaciones y a la IA, según ha avanzado también este lunes en una entrevista en Aragón Radio.

DEFIENDE QUE EL PP ES "UN PARTIDO SERIO"

No obstante, para que los Presupuestos de 2026 salgan adelante deberá contar con el respaldo de Vox, con el que sigue chocando por el reparto obligado de inmigrantes menores no acompañados. Una llegada ante la que la Consejería de Servicios Sociales sigue recopilando los datos de los recursos humanos y materiales con los que puede contar en los municipios de la Comunidad.

"Cuando los menores lleguen a Aragón vamos a tener que alojarlos y buscar alternativas porque hay serias dificultades, tanto económicas porque el Gobierno de España no va a ayudar, como de alojamientos", ha advertido.

En esa tesitura, Azcón ha asegurado que "el PP es un partido serio que nunca va a cuestionar el cumplimiento de las leyes, nos gusten más o menos porque lo contrario es la jungla, el caos".

En ese sentido, además de avanzar que volverán a recurrir a la Justicia, ha criticado la "injusta" y "xenófoba" ley de reparto de menores, porque es "fruto de las necesidades políticas que tiene el presidente Sánchez". Y por ello, entiende que "los menores van a venir a Aragón pero ni a Cataluña ni al País Vasco, que es donde están sus socios parlamentarios".

"REPARTO DE LA DEUDA, QUE NO CONDONACIÓN"

También sobre ese trato diferente que entiende dispensa el presidente Sánchez a las comunidades autónomas, Jorge Azcón ha vuelto a rechazar la quita de la deuda autonómica que el Gobierno de España tiene previsto aprobar este martes "porque es un mal negocio para los aragoneses" ya que, según ha explicado, "lo que los socialistas venden como condonación, en realidad es un reparto de las deudas que otros han generado".

Por ello, ha reiterado su rechazo al "marquetiniano" ofrecimiento de "condonación" porque no es más que "otro trágala, otro precio político que tiene que pagar Pedro Sánchez para continuar en la Moncloa".

Además, ha acusado al PSOE y a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, de "mentir" sobre esta cuestión por cuanto los intereses que puede ahorrarse Aragón no podrá destinarlos a la mejora de las políticas sociales ni la sanidad. "Todos sabemos que ese reparto de la deuda solo tiene un objetivo y es que Sánchez se mantenga en la Moncloa", ha lamentado.