Azcón cree que la dimisión de Puente "es una buena noticia", pero la atribuye al "interés político" del PSOE

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que la dimisión, ayer, del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que causó 69 fallecidos, es "una buena noticia", pero la atribuido al "interés político" del PSOE, no al "interés general".

En rueda de prensa, Azcón ha considerado que "no es la dignidad política, son las encuestas", de forma que Puente "dimite pensando en su proyecto político", añadiendo que "es difícil explicar que haya necesitado dos accidentes para asumir su responsabilidad".

"Ahora los socialistas dimiten porque llegan las elecciones y se lo dicen las encuestas", ha criticado el jefe del Ejecutivo autonómico, para quien el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, queda en "una posición bochornosa" si el motivo de la dimisión de Puente ha sido la dignidad política, ya que "refleja una vez más cómo se toman las decisiones en este Gobierno" central.

Ha recordado que, el día anterior a su dimisión, Puente planteó la posibilidad de cerrar la línea del AVE Madrid-Barcelona para mejorarla, especialmente el tramo Madrid-Calatayud, señalando al respecto que su primera reacción fue de "absoluta perplejidad", aunque luego dijo que lo primero es la seguridad.

"Yo no soy partidario de que nos quedemos sin trenes, pero si hay que salvar una sola vida la prioridad está clara", ha asegurado Azcón, indicando que su obligación es pedir información y explicaciones al Ministerio de Transportes porque hasta ahora "la improvisación es algo que se queda corto" ya que Puente "un día dice que le intranquiliza y al día siguiente dice lo contrario".

"No se imaginan la tranquilidad que nos da a los aragoneses que este señor no esté al frente de las comunicaciones de este país", ha continuado Jorge Azcón, quien seguirá pidiendo explicaciones al sucesor de Puente, el también titular de Fomento Carlos Cuerpo, porque "las dudas que ha sembrado el ex ministro sobre la seguridad de la línea no están despejadas".

"Hoy cualquier que se sube a un tren lo hace con miedo y, por lo tanto, lo que quiero es arrojar luz", por lo que el Ministerio de Trasportes debe presentar o confeccionar los informes sobre la línea del AVE que pasa por Aragón, ha concluido Azcón.