Azcón cree que las informaciones del caso Plus Ultra "complican" el futuro judicial del expresidente Rodríguez Zapatero

1106129.1.260.149.20260722135332 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha indicado que todas las informaciones que se están conociendo sobre el caso del rescate de la aerolínea Plus Ultra "complican" el futuro judicial del expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, de forma "extraordinaria".

"Todo indica que la intermediación entre el Gobierno de España y la empresa, que recibió más de 50 millones de euros de ayuda pública, tiene un cordón umbilical que es el señor Rodríguez Zapatero", ha resumido tras la declaración ante la Audiencia Nacional este martes del empresario y amigo del expresidente, Julio Martínez.

Azcón ha explicado que le llaman "poderosamente la atención" dos cosas. Una es cómo el Gobierno de España no está saliendo a explicar públicamente qué es lo que pasó, que ocurrió para que más de 50 millones de euros de ayuda, según las declaraciones inculpatorias, tuvo que ver con una decisión del Consejo de Ministros.

La otra es por qué el Partido Socialista, "pese a todas las pruebas e indicios evidentes y concluyentes que se están conociendo, sigue defendiendo a Rodríguez Zapatero".

A su parecer, es "incomprensible", "va contra toda la lógica política, contra todo lo que hemos visto a lo largo de la historia, por desgracia, de corrupción que puede tener este país". Para Azcón, lo "normal" es que cuando hay indicios evidentes de corrupción, el gobierno correspondiente o el partido correspondiente "tome medidas al respecto".

Esta postura la ha contrapuesto con la del Gobierno de España y del PSOE porque aunque se conozca que hay "indicios muy evidentes de que Rodríguez Zapatero participó en esa mordida" del 1 por ciento de ese rescate de más de 50 millones de euros a Plus Ultra, el expresidente sigue siendo militante del Partido Socialista. "Es decir, es que ni siquiera le han suspendido de militancia", ha zanjado.

"Es incomprensible que con todo lo que vamos conociendo el Partido Socialista y el presidente del Gobierno de España sigan apoyando a Zapatero", ha resumido.