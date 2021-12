Azcón cree "irresponsable" que acudan todos los concejales PSOE cuando informe médico limita asistencia

Los socialistas piden proporcionalidad al ser el grupo con más ediles

ZARAGOZA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha calificado de "irresponsabilidad" que hayan acudido los diez concejales del grupo municipal del PSOE, cuando el informe de elaborado por el jefe del Servicio de Prevención y Salud recomendaba dos ediles por grupo ante el avance de contagios de coronavirus que este miércoles ha rozado los 1.800 nuevos casos en Aragón.

Dicho documento se ha elaborado este martes tras conocer las decisiones adoptadas en el Congreso de los Diputados por el aumento de contagios y se envió a los portavoces de los grupos municipales en cuanto se dispuso de él.

Precisamente, la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha criticado que el documento lo recibieran a las 22.30 horas de este martes por whatsap y, ese mismo día hubo Junta de Portavoces a las 14.00 horas cuando no se "dijo nada de ese informe".

Ranera ha recordado que en los últimos plenos con aforo se acordó que el PSOE tuviera mas concejales sentados en la bancada por proporcionalidad y ha considerado "injusto" que tuviera dos como el resto de partidos con menos representación, por lo que VOX y Podemos tendrían que tener solo un concejal y no los dos que forman sus respectivos grupos.

La portavoz del PSOE ha dicho al alcalde que se podía haber hablado con los grupos para poder asistir en proporcionalidad, y ha añadido que "la credibilidad pasa por la coherencia". Tras señalar que el pleno es un espacio participativo se ha preguntado "si igual se quiere eclipsar a la voz de los concejales y del público".

Azcón ha explicado que se ha hecho el informe porque en el Congreso de los Diputados se aprobó de forma unánime aplicar el voto telemático, y eso les ha llevado a pedir la opinión del jefe de los servicios médicos del Ayuntamiento, que emite un informe técnico que es el que "se va a seguir".

Ha leído un párrafo del citado informe que dice lo siguiente: Teniendo en cuenta la distribución de los escaños, se propone limitar la presencia física en plenos y comisiones reduciéndose al alcalde y un máximo de dos concejales por grupos municipal y el mínimo personal de la secretaría general para cumplir los aforos y la distancia interpersonal de 1,5 metros".

Acto seguido, Azcón ha subrayado que es un "irresponsabilidad que los concejales del PSOE no quieran cumplir el informe" y venga todos al pleno. "Si algo tengo claro es que vengan de donde venga las recomedaciones sanitarias se van a cumplir. Si la DGA recomienda que no se hagan ciertos actos así será y no se hará lo que hace el PSOE, incomprensiblemente, de venir todos para montar un numerito. Se equivocan y deberían reflexionar".

El alcalde ha aclarado que no les iba a echar del pleno y si quieren venir todos es su "responsabilidad" para confiar en que "no pase nada" y ha abundado en que se seguirán los informes de prevención de los servicios sanitarios.

El portavoz del gurpo municipal de ZeC, Pedro Santisteve, ha coincidido con el PSOE en el sentido de que se tendría que haber consultado a los grupos tras conocer el informe de los servicios médicos.

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Sara Fernández, ha tildado de "completa irresponsabilidad" que el PSOE "ningunee" un informe de prevención sanitaria cuando las normas en toda España las marca los socialistas y, al menos, "se debería respetar el informe".

La portavoz del grupo municipal del PP, María Navarro, ha lamentado que el PSOE "utilice cualquier cosa para hacer política y no acate el informe médico".