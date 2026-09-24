Azcón cree que Sánchez trata de "torpedear" a Aragón y rechaza el "sectarismo" del decreto de centros de datos

1119960.1.260.149.20260924151004 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes, donde ha comparecido a petición propia, que el Gobierno de España de Pedro Sánchez "está tratando de torpedear el futuro de Aragón" con su proyecto de Real Decreto de regulación de los centros de datos, que ha tildado de "sectario".

Azcón ha manifestado su "preocupación" por "ver que está en riesgo una parte fundamental" de la gestión de su Gobierno, 70.000 millones de euros en inversiones en centros de datos "que ahora peligran" por el decreto del Gobierno de España.

La actividad en Internet necesita "infraestructuras tecnológicas" como "las gigafactorías --de datos--, imprescindibles", de forma que "la pregunta es dónde se van a instalar y cuáles son los territorios que se van a aprovechar", considerando que "Aragón cuenta con condiciones más favorables" que otras regiones, como la producción de energía renovable, una coyuntura que su Gobierno "ha sabido aprovechar" para "atraer" multinacionales para instalarse en municipios como Calatorao, La Puebla de Híjar o La Muela, convirtiendo la Comunidad Autónoma en "el hub tecnológico más importante del Sur de Europa".

Se ha remitido a la Fundación Basilio Paraíso para realzar que se crearán 140.000 puestos de trabajo durante la construcción y 9.000 posteriormente, con un impacto en las arcas aragonesas de 860 a 2.000 millones de euros, y las empresas aragonesas optarán solo en la fase de construcción a actividad por miles de millones de euros.

El aumento de la recaudación permitirá mejorar los servicios públicos y, en general, Aragón tendrá "una oportunidad" para ser "una Comunidad líder" en España y, de hecho, el empleo tecnológico ha crecido un 6,4 por ciento, por encima del 2,4 por ciento de la media nacional, de forma que "Aragón está entre las comunidades 'top' a la hora de atraer empresas de otras regiones".

Se ha quejado de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez da más capacidad de conexión energética a País Vasco y Cataluña que a Aragón y, "por si fuera poco, sin consenso", se ha publicado el decreto por el que de "endurecen los requisitos" para la instalación de los centros de datos, que pretende "de facto" modificar la ley del sector energético sin pasar por el Congreso.

El decreto obliga a que el 80 por ciento de la energía de los centros de datos sea de origen renovable, una "sinrazón" que se une a la exigencia de que estos centros produzcan la misma energía renovable que consumen, ha criticado.

La puesta en marcha de un parque de renovables implicaría una inversión de 46.700 millones de euros "en nuevos molinos y nuevas placas" y no se podría acometer en 18 meses, de forma que "ninguna de las inversiones podrían llegar a convertirse en realidad".

"¿Qué pasaría si los centros de datos estuvieran en Cataluña o País Vasco? El Gobierno de España les pondría la alfombra roja", en detrimento de Aragón, ha considerado, lo que se suma a "la lista de agravios", como la condonación de la deuda autonómica o el proceso de devolución de las pinturas de Sijena. "Voy a defender a Aragón y los aragoneses por encima de todo", ha zanjado.

Azcón ha dicho también que la política energética de Sánchez "produjo un apagón y que "apagones hay en Cuba y en España", avisando de que "los aragoneses son bastante espabilados como para que venga a mentirles" Alegría, a quien ha afirmado que quienes apoyan a los "tecno-oligarcas" son los socialistas, mencionando los proyectos de centros de datos en Cataluña.

"Han cambiado de opinión porque le han llamado de Madrid y usted se ha puesto a opinar contra los centros de datos en Aragón", ha reprochado Azcón a "la portavoz de Pedro Sánchez", a quien "le han dicho lo que tiene que opinar" desde el Gobierno de España. "Igual que han cambiado igual vuelven a cambiar de opinión", ha ironizado.

"La izquierda que hoy tenemos dice una cosa y hace la contraria", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, lamentando que "el nuevo mantra es que hay que luchar contra los centros de datos". Ha preguntado por qué los alcaldes de La Puebla de Híjar, Botorrita y La Muela están a favor de los centros de datos, destacando los impuestos y puestos de trabajo que generan estas instalaciones.

"ZANCADILLAS" DEL PSOE

La portavoz del PP, Ana Marín, ha destacado los "muchos" proyectos del Gobierno de Jorge Azcón "siempre que no nos encontremos con la zancadilla del PSOE" y ha defendido las infraestructuras que se van a instalar: "Está llegando una oportunidad tecnológica y Aragón no puede volver a ser un mero espectador" y "podrá ser protagonista si le dejan".

"Frente a todos esos proyectos, Sánchez se saca de la manga un real decreto que pone unas condiciones inasumibles y que no se pueden cumplir". "No es posible" cumplir las condiciones del real decreto, ha criticado Marín, para quien "a Pedro Sánchez no le interesa para nada Aragón, solo le interesa Pedro Sánchez".

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha restado valor al "argumentario manido" de Azcón y le ha preguntado "qué parte de deberes ha hecho su partido", indicando que si Aragón está atrayendo inversiones es por la apuesta del PSOE por las renovables, con medidas como la eliminación del denominado 'impuesto al sol' y la concesión a España de los fondos europeos.

Alegría ha expresado que "el PSOE no está en contra de los centros de datos, que son necesarios, pero lo nuclear es qué modelo queremos para Aragón", considerando que Aragón debe decidir qué inversiones quiere que vengan. "Bienvenida sean las inversiones que lo quieren hacer bien, no especular", ha aseverado, exigiendo que los beneficios sean "para los aragoneses y las aragonesas", y ha reclamado "control y transparencia".

Azcón "debería proteger los intereses de los aragoneses y las aragonesas", ha continuado Alegría, quien ha alertado de la subida de la factura de la luz donde ya hay centros de datos, preguntando también "qué pasará" cuando haya que distribuir el agua en periodos de escasez, dadas las necesidades de estos centros de datos.

"CORRUPCIÓN"

"A Pedro Sánchez solo le preocupa el futuro de Pedro Sánchez para tapar su corrupción y eludir la acción de la justicia", ha aseverado el portavoz de Vox, Santiago Morón, añadiendo que "no pierde oportunidad de cualquier proyecto que pueda dar prosperidad" en cualquier comunidad autónoma.

Morón ha mencionado "el fanatismo climático" del Gobierno de España y "la hiperregulación" del sistema eléctrico, lamentando "las trabas a la inversión tecnológica", tras lo que ha criticado "las políticas suicidas de la UE" y los impuestos con que el Gobierno de España está "crujiendo" a los españoles.

La imagen internacional de España es "desastrosa" porque Pedro Sánchez ha convertido España en "un país poco fiable para la inversión", ha opinado Morón.

En el turno de CHA, su portavoz, Jorge Pueyo, ha asegurado que si los centros de datos vienen a Aragón es "porque no los quieren" en otras comunidades autónomas, poniendo el ejemplo de la provincia de Lérida. "Aragón no entiende que sigamos apoyando proyectos sin saber cuántos recursos" requieren, ha añadido.

El portavoz de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha rechazado "el modelo de ventajas fiscales" para las multinacionales, mientras "la economía local queda abandonada a su suerte". Ha criticado "la falta de compromisos con la economía local y el retorno al territorio".

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha espetado a Azcón que "debe velar por el interés general" y no por las empresas multinacionales, añadiendo que si no quiere planificar el sector ni crear una Comisión de estudio sobre este proceso "alguien lo tendrá que hacer", dando "la bienvenida" a este decreto, que por otra parte "se queda corto y es muy mejorable".