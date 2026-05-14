Azcón defiende la concertación del Bachillerato y recuerda que el PSOE lo ha aprobado en otras comunidades

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y el vicepresidente, Alejandro Nolasco, en la sesión plenaria de las Cortes. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 14 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido este jueves, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, la concertación del Bachillerato, que ya se lleva a cabo en ocho colegios de la Comunidad Autónoma y se extenderá a partir del próximo curso, en aplicación del acuerdo de gobierno PP-Vox.

Ha señalado que los modelos público y concertado son "complementarios" y ha recordado que el PSOE ha aprobado esta concertación en otras comunidades, como Navarra y País Vasco.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha comparecido a petición propia en la primera sesión plenaria ordinaria del Parlamento en la XII legislatura, y ha hecho hincapié en "la legitimidad democrática de esta medida" ya que está recogida en los programas electorales de PP y Vox, que han recibido el voto favorable del 52% de los votantes en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, sumando 40 escaños de 67 en las Cortes: "Si ponemos en marcha el proceso de concertación es porque los dos partidos que conformamos el Gobierno hemos obtenido un resultado histórico" en las elecciones.

Ha preguntado por qué cuando el PSOE gobierna en comunidades como Navarra se puede concertar el Bachillerato pero no en Aragón, "por qué las familias no pueden ser tratadas igual que en otras comunidades" y por qué la concertación se considera "un ataque en la línea de flotación de la educación pública".

Para Azcón ambos modelos "son absolutamente complementarios", por lo que tratará ambos modelos en las mismas condiciones, negando que haya "dos bandos" y rechazando "levantar un muro" entre la pública y la concertada. Ha reclamado a los socialistas que expliquen por qué ahora se posicionan en contra.

Ha recordado a la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, que en 2025 estaba dispuesta a apoyar el presupuesto autonómico de 2026, que recogía esta medida y ha preguntado "por qué un Gobierno que hace una promesa electoral ahora tiene que hacer lo contrario" de lo prometido a los aragoneses, ironizando al afirmar que al PsOE le parece normal "cambiar de opinión".

Jorge Azcón ha subrayado que los socialistas aseguraban que "la pública no compite con la concertada" cuando gobernaban la Comunidad Autónoma y les ha preguntado por qué ahora apoyan "una cosa distinta", tras lo que ha hecho notar que en esta legislatura la izquierda tiene "la representación más diminuta de toda la Historia de la Comunidad" y ha zanjado el debate aseverando que la concertación "es cosa juzgada".

CUMPLIR LA PALABRA

Azcón ha considerado que "es muy difícil que a un Gobierno que ha explicado sus medidas ahora haya alguien que le diga que no tiene que cumplir su palabra" y ha pedido "respeto para esta medida, que va a mejorar la educación".

Concertar es "una cuestión de justicia, igualdad, equidad y libertad de elección" porque las familias pueden elegir en libertad "cuando no hay barreras económicas", ha dicho Azcón, apuntando que fue el Gobierno de España de Felipe González en 1985 el que inició la concertación de la educación. "Ahora lo que vamos a hacer es concluir ese proceso que el PSOE lleva impulsando las últimas cuatro décadas".

Se trata de "cerrar el círculo" para que las familias puedan elegir "independientemente" de sus posibilidades económicas, anunciando que esta legislatura terminará de concertarse toda la educación de cero a dieciocoho años.

Para el presidente de la Comunidad Autónoma, "es de justicia ampliar esos conciertos que desde hace décadas tienen ocho colegios de Aragón", con un coste de cinco millones de euros anuales.

Ha negado que sea "un ataque" a la educación pública, subrayando que ese "es un debate falso" porque su Gobierno destina un 14% más de presupuesto a la educación pública que el anterior Ejecutivo socialista, con 736 auxiliares de educación especial contratados por 575 del último Gobierno del PSOE, mejorando las condiciones laborales de los profesores cuando antes eran "los peor pagados" de España.

"Más presupuesto que nunca, más profesores, mejor pagados y con menos horas lectivas: Esa es la realidad de la educación cuando gobierna el PP", ha aseverado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha apostado por "seguir mejorando la educación pública y concertada" con infraestructuras y otras medidas.

GRUPOS

La portavoz del grupo popular, Ana Marín, ha dicho que algunos que han defendido la escuela pública han estudiado en una universidad privada y ahora "quieren quitar la libertad a nuestros jóvenes" y respecto a la igualdad de oportunidades ha opinado que "se la quieren negar"a los jóvenes.

Marín ha lamentado que quienes se oponen a la concertación "se olvidan de los demás" y ha criticado la gestión de la portavoz del PSOE, Pilar Alegría, en su etapa de ministra de Educación. Por otra parte, ha recalcado que el Gobierno de Azcón es el que más ha invertido en la escuela pública.

El portavoz de Vox, Santiago Morón, ha defendido el pacto PP-Vox y ha defendido "el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos" y que los alumnos puedan continuar sus estudios en la red concertada sin que sus recursos económicos sean un obstáculo, lo que beneficiará, ha dicho, a las familias más humildes.

Morón ha opinado que "el modelo de la izquierda" es "único y estatal", "reacios a cualquier concertación". Ha apostado por mejorar las condiciones laborales del profesorado, la educación especial, y la lucha contra el acoso, reivindicaciones "comunes" a toda la educación, tras lo que ha apoyado "la cultura del esfuerzo" y "el mérito personal", muy lejos de "las mordidas y la corrupción" que "se han extendido como un cáncer en nuestro país".

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, ha criticado la supresión de aulas en la red pública, ha comentado que las familias están "en pie de guerra" en Cuarte de Huerva, continúa la reivindicación del segundo IES de Monzón, "una muestra de la realidad de la educación" que no son "una prioridad" para Azcón, apuntando que el año pasado se dejó sin ejecutar el 40% del presupuesto de infraestructuras educativas.

"Ustedes para dividir son un hacha", ha asegurado Alegría, quien ha considerado que para la concertación "tiene que haber una necesidad educativa, una justificación" y que debe realizarse "un uso eficiente de los recursos públicos", no "duplicar lo que ya tenemos", en alusión a las plazas sin cubrir en la red pública.

En el turno de CHA, su portavoz, Jorge Pueyo, ha criticado que no se haya permitido a los representantes de FAPAR entrar con camisetas reivindicativas, espetando a Azcón que gobierna para sus votantes siguiendo "el modelo de Ayuso", haciendo hincapié en que el coste anual es de 19 millones de euros, que no se destinarán a mejorar la pública en aspectos como los salarios de los docentes o la climatización, el profesorado de apoyo o las aulas TEA.

"Aragón no es imparable, lo único imparable son sus chiringuitos", ha reprochado Pueyo a Azcón, rechazando "el modelo ideológico" del PP. También ha indicado que "no había una reclamación social" a favor de la concertación y ha observado que "más allá de la Z-40" el modelo privado no está presente, rechazando el "ayusismo de secano" del PP Aragón, tildándole de "antisistema público".

En representación de Aragón-Teruel Existe, Tomás Guitarte ha preguntado a Azcón "si va a gobernar solo para los que votaron o para todos los aragoneses", afirmando que la educación pública es la única que puede ofrecer una formación igualitaria y de calidad "en todo el territorio, en cualquier punto de la Comunidad Autónoma" y no solo "en las grandes capitales".

La diputada de IU, Marta Abengochea, ha asegurado que el Gobierno de Azcón "está atacando" a la educación pública, resaltando que la privada no está presente en el medio rural, no ofrece gratuidad, segrega al alumnado y en la mayoría de los casos pivota sobre el adoctrinamiento católico".