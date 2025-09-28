Azcón defiende que el problema de la inmigración ilegal se resuelve "con propuestas reales y no con proclamas"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto a los presidentes autonómicos del PP, entre ellos el aragonés Jorge Azcón, en el acto de presentación de la Declaración de Murcia celebrado este domingo. - PP

ZARAGOZA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha sumado a la propuesta del PP en materia migratoria por la que los populares defienden la llegada de inmigrantes siempre que esta sea "regulada, ordenada y legal". Un "rumbo común" de los presidentes autonómicos del PP escenificada en la Declaración de la Región de Murcia con el que plantean "soluciones reales y no proclamas y protestas".

"Quien venga a trabajar va a tener las puertas abiertas, pero quien lo haga para delinquir es evidente que tiene que salir de nuestras fronteras, no queremos contar con la inmigración que venga a crear problemas", ha sostenido el presidente aragonés, que este domingo ha asistido al acto de presentación de la Declaración de la Región de Murcia', un documento que recoge los compromisos y los retos sobre los que han estado trabajando el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, con el conjunto de los presidentes autonómicos.

Azcón ha destacado que los presidentes regionales del PP han hablado este fin de semana de "los problemas reales de España" frente a la "ausencia absoluta" de una política de inmigración por parte del Gobierno de España.

Una toma de posición de los populares que para el presidente "no tiene nada que ver" con la postura de Vox respecto a la inmigración de cara a la negociación de los presupuestos de Aragón de 2026: "Vox habla mucho de inmigración, pero creemos que tiene pocas propuestas reales".

Frente a ello, el líder del PP en Aragón ha asegurado que su partido plantea soluciones "de verdad" y una "política real que se puede poner en marcha mañana" y no "proclamas".

En ese sentido, ha instado a "hablar menos" de inmigración: "Hay que protestar menos y hay que plantear más soluciones encima de la mesa", ha reclamado.

La Declaración de la Región de Murcia expone que España vive una de las transformaciones demográficas más profundas de su historia reciente y que el país no puede seguir "atrapado" en el "modelo disfuncional" del Gobierno central, "que ha convertido la irregularidad en la vía más rápida", debilitando la cohesión social y la igualdad ante la ley". El documento apunta que el Ejecutivo ha renunciado a controlar las fronteras y niega a los españoles la capacidad de decidir quién entra en nuestro país y en qué condiciones".

VISADO POR PUNTOS

Ante ese desafío, el PP apela a la "dignidad de la persona, la responsabilidad individual y la igualdad ante la ley" y defiende la necesidad de recupera el control de las fronteras combatiendo las mafias y garantizando los retornos efectivos, así como asegurando acuerdos con países de origen y de tránsito.

Los presidentes autonómicos del PP, junto a su presidente Feijóo, han acordado que la comisión de delitos graves y la reincidencia conlleve la pérdida automática de la residencia para los inmigrantes. Así mismo, proponen un visado por puntos que prime la entrada de quienes quieren trabajar en sectores con falta de mano de obra, quienes conocen mejor la cultura española y presentan una mayor capacidad de integración.

En ese visado, ha explicado Feijóo, "también computará el compromiso de los países de origen con nuestra política migratoria. Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados. Pero si incentivan el desorden, no tendrán visado".

Además, la Declaración propone ligar el IMV a la búsqueda activa de empleo y apuesta por una integración "con exigencias" como aprender el idioma, conocer la Constitución y respetar los valores esenciales.

Sobre la gestión de los menores no acompañados, la Declaración de la región de Murcia reclama que el Gobierno de España asuma su responsabilidad "y las consecuencias de su fracaso" en la política migratoria garantizando la determinación de edad y asumiendo la atención y finaciación directa de los menores no acompañados ante la actual saturación de los recursos que apuntan las comunidades autónomas.