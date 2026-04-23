Azcón destaca su "empeño" en "afianzar los servicios públicos" para que estén "a la altura" de las exigencias ciudadanas

El presidwnte del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón. - RAMÓN COMET/EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha destacado este jueves, 23 de Abril, en su discurso con motivo del Día de Aragón, en el Palacio de La Aljafería, su "empeño" y el de su Gobierno en "afianzar" los servicios públicos durante la legislatura entrante para que estén "a la altura" de las exigencias ciudadanas.

En su intervención, el jefe del Ejecutivo autonómico ha prometido "altura de miras y compromiso con el interés general de Aragón" y ha defendido la sanidad y la educación públicas, el acceso a la vivienda y la mejora del ferrocarril.

"Aragón cuenta cada año con más personal sanitario, tanto en ciudades como en los pueblos, con más profesores, mejor pagados y más personas trabajando en políticas sociales, y eso se traduce en la reducción de las listas de espera quirúrgicas, el cumplimiento de los plazos que marca la ley de atención a la dependencia y en una mayor dotación de recursos para la educación".

Azcón ha recalcado que "la Educación pública es una herramienta vertebradora que permite a la sociedad brindar mejores oportunidades a nuestros niños y niñas, independientemente de cuáles sean sus circunstancias familiares" y "el compromiso del Gobierno de Aragón con la Educación pública es incontestable".

Ha apuntado que la dotación presupuestaria última supera en 134 millones la de 2023, que el curso próximo van a trabajar en la escuela pública 20.000 profesores, 2.200 más que en 2023, con menos horas lectivas y mejores condiciones laborales, una "apuesta por la educación" que también se refleja en el ámbito universitario.

Al respecto, Azcón ha hecho notar que en los dos últimos años se han multiplicado las plazas en titulaciones tecnológicas y otras carreras con gran demanda, tanto en Unizar como en la USJ, por ejemplo con la impartición del grado completo de Medicina en Huesca y el inicio del mismo grado en Teruel a partir del próximo curso, de manera que en septiembre empezarán Medicina en Aragón un total de 410 alumnos, "un hecho histórico", ha dicho, llamando la atención sobre la falta de profesionales de la medicina en Aragón y toda España.

También en el ámbito de la medicina, en la legislatura pasada se han cubierto plazas de difícil cobertura con contratos de tres años a MIR y pluses salariales. "No puede ser de otra manera, los aragoneses merecen unos servicios robustos que atiendan sus necesidades".

Ha expresado que la falta de vivienda "está lastrando el futuro vital de una generacióno entera de aragoneses y españoles" y, por lo tanto, "no podemos mirar a otro lado", realzando el Plan Aragón Más Vivienda, que ha impulsado 3.000 viviendas públicas la pasada legislatura en las tres capitales provinciales, los municipios turísticos y pequeñas localidades, un plan dotado con 400 millones de euros hasta 2030, confiando en que junto con la iniciativa privada permita a Aragón "atajar esta grave crisis en mejores condiciones de lo que seguro van a hacer otras comunidades".

EMPLEO E INVERSIÓN

El presidente de la Comunidad ha expresado que, actualmente, "Aragón brinda oportunidades laborales, atrae a grandes empresas y ha sido capaz de captar miles de millones en inversiones que se traducirán en miles de empleos en la Comunidad", que "pronto van a seguir incrementándse y vienen aparejados a la creación de empleo sin precedentes en un momento en que las tasas de paro son de las más bajas de España".

"En Aragón estamos empeñados en que nadie tenga que irse lejos de aquí para encontrar un buen empleo, de calidad", ha proseguido Azcón, quien quiere que "el talento brille en las tres provincias" y que también venga talento "de otras latitudes", lo que "hoy ya es una realidad", apuntando que en el último año se han sumado 20.000 nuevos habitantes a la región y que la población lleva cuatro años incrementándose.

MOMENTO DULCE

Jorge Azcón ha asegurado que "Aragón vive un momento dulce", pero "queda mucho trabajo por hacer" y ha prometido "seguir trabajando por mejorar los servicios públicos y procurar que las oportunidades sigan llegando al territorio".

Ha reivindicado "un ferrocarril digno, que vertebre las tres provincias a la velocidad de este siglo, que nos conecte entre nosotros y con el resto del país", también para atravesar los Pirineos, también autovías "pendientes hace muchos años", y se ha quejado de que algunas obras hidráulicas llevan un retraso de años y contratiempos.

"Me sumo al clamor de los aragoneses que piden una financiación que respete las particularidades de Aragón y no premie a quienes desde la deslealtad a la Nación pretenden unos recursos que no les corresponden en justicia" porque "en Aragón no queremos ser más que nadie, pero tampoco vamos a tolerar que nadie nos trate como a ciudadanos de segunda clase".

Jorge Azcón ha exigido al Gobierno de España de Pedro Sánchez que trate a Aragón "con la misma lealtad y respeto que esta Comunidad tiene al resto de la Nación: Somos parrte esencial de un proyecto colectivo, España, por Historia, por compromiso, y seguiremos participando decididamente desde el esfuerzo compartido", añadiendo que España "no puede entenderse sin el papel protagonista de los aragoneses", convencido de que Aragón jugará "un papel clave en el liderazgo económico de nuestro país".

MEDALLAS

El presidente de la Comunidad Autónoma ha elogiado a los galardonados, a título póstumo, con la medalla al mérito deportivo, Jorge García-Dihinx y Natalia Román, fallecidos el pasado mes de diciembre atrapados por un alud en el Pirineo oscense, lamentando que "perdieron la vida prematuramente cuando hacían aquello que amaban, disfrutar de los Pirineos".

Ha realzado la trayectoria deportiva y el trabajo de divulgación de la montaña que llevó a cabo el primero, también su compromiso con la seguridad en la práctica deportiva en montaña y el fomento de los hábitos de vida saludables, así como la "brillante trayectoria" en las carreras de alta montaña, su "ejemplo constante" y su papel en la visibilización de este deporte en el caso de Román.

El presidente del Ejecutivo autonómico en funciones se ha referido tambiém a la labor realizada por CARTV, medalla de las Cortes de Aragón 2026, a lo largo de sus 20 años de actividad, apuntando que Aragón TV, Aragón Radio y las plataformas digitales de la corporación "han sabido acompañar con cercanía y rigor a los aragoneses, dando voz a nuestros pueblos, visibilizando el medio rural y las distintas formas de vida que tenemos en Aragón", al tiempo que han ejercido "el mejor periodismo" dando "el mejor de los contenidos".