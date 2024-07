Azcón dice que "el cumplimiento del acuerdo con VOX es incuestionable" y reorganiza el Ejecutivo

ZARAGOZA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha firmado este viernes, 12 de julio de 2024, los dos decretos de cese del vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Alejandro Nolasco, y del titular de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, a petición de ambos. "El cumplimiento del acuerdo con VOX es incuestionable", ha dicho Azcón, quien ya ha reorganizado el Ejecutivo.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de VOX, formación a la que pertenecen Nolasco y Samper, ha acordado este jueves dejar los Gobiernos autonómicos de coalición con el PP, lo que en Aragón han llevado a término esta mañana. También ha dicho que no es partidario de "la política ficción" y que VOX ha tomado una decisión "equivocada", aunque ha manifestado su respeto.

En rueda de prensa en el Edificio Pignatelli, Jorge Azcón ha indicado que el PP obtuvo 28 diputados a Cortes de Aragón en las elecciones de 2023, de forma que era "el único partido sobre el que se podía sustentar la gobernabilidad en la Comunidad" y ha advertido: "El cambio que se generó hace un año no va a parar".

Tras dialogar, en 2023, con todos los partidos, Azcón concluyó que "la única posibilidad para sacar adelante el Gobierno fue un acuerdo PP-VOX", un Ejecutivo que ha trabajado durante 11 meses y "ha conseguido mejorar ostensiblemente la vida de los aragoneses", dando cumplimiento "en gran medida" a los puntos del acuerdo firmado por ambas formaciones, en alusión expresa a la fiscalidad, los servicios sociales, educación, sanidad, protección de la mujer y la familia o seguridad.

"No ha habido ni un solo incumplimiento que se pueda achacar al PP y, sin embargo, VOX ha decidido romper ese acuerdo y pasar a la oposición", ha lamentado Azcón, para quien la dimisión de Nolasco y Samper "es un movimiento equivocado".

"Hoy, Aragón tiene la menor tasa de paro desde septiembre del año 2008", ha indicado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien además ha señalado que "en estos meses el Gobierno de Aragón ha conseguido atraer inversiones por valor de más de 22.000 millones de euros, fundamentalmente relacionadas con un sector estratégico de futuro como es el de la tecnología, y estamos trabajando en que otros miles de millones vengan a nuestra comunidad".

Por otra parte, el presidente Azcón ha sostenido: "Los aragoneses han visto cómo reducíamos los impuestos hasta en 52 millones de euros y fundamentalmente pensando en los aragoneses que tienen dificultades para llegar a fin de mes, bajando el IRPF, el mismo impuesto que paga todo el mundo, pero pensando en las personas que tienen más dificultades económicas".

Al mismo tiempo, Azcón ha recordado la aprobación "del mayor Presupuesto en la historia de la Comunidad Autónoma" que, como ha señalado a continuación, ha permitido "reforzar las políticas de sociales, consiguiendo aprobar en las Cortes de Aragón incrementos históricos de más del 10% en el presupuesto de las áreas de Educación y Sanidad, y de más del 12% en el área de Bienestar Social y Familia".

El máximo responsable del Ejecutivo autonómico ha comentado asimismo que "hemos puesto en marcha un Plan Pirineos que beneficia a las cuatro comarcas pirenaicas y puesto en marcha un Fondo de Transición Justa dotado de 88 millones de euros para la provincia de Teruel", del mismo modo que ha hecho hincapié en que desde el Gobierno de Aragón "estamos mejorando el acceso a la vivienda a través del Plan Aragón Más Vivienda, de 300 millones de euros, que en pocos días va a ser ampliamente superado".

Jorge Azcón se ha referido al "Plan Extraordinario de Carreteras en el que estamos trabajando para que los viales aragoneses dejen de ser los peores de España, mejorando 1.700 kilómetros", así como "mejorando las condiciones de los médicos en las localidades aragonesas, algo que se suma al regreso de las ambulancias y a la reducción del 20% de las listas de espera quirúrgicas".

REESTRUCTURACIÓN DEL EJECUTIVO

El Gobierno de Azcón va a "mirar con largo recorrido" porque "queda muchísimo por trabajar y muchísimos objetivos por conseguir", ha dicho el presidente, añadiendo: "Vamos a garantizar a toda la sociedad aragonesa la continuidad y la estabilidad del Gobierno de Aragón".

De esta forma, Azcón ha lanzado "un mensaje de tranquilidad", ha agradecido el trabajo realizado por Nolasco y Samper, quienes han puesto en marcha "iniciativas positivas que tendrán continuidad en el futuro" y ha señalado que "estas dos salidas nos conducen a la reestructuración".

El Gobierno publicará en el BOA, a lo largo de este viernes, los nuevos nombramientos y la toma de posesión tendrá lugar este sábado, 13 de julio. La portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, será la única vicepresidenta, seguirá siendo la portavoz y mantendrá las competencias en Economía e Industria, sumando Presidencia y Justicia.

Javier Rincón es el nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Nacido en Calatayud en 1968, es arquitecto especialista en Urbanismo por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Navarra (1993). Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional como miembro del Cuerpo de Funcionarios Superiores de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, a Escala Facultativa Superior, Arquitectos, del que forma parte desde 1994.

Ha ejercido como jefe de gabinete del consejero de Economía, Hacienda y Fomento (1997-1999), jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas (2000-2011 y 2015-2023), así como secretario general técnico de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (2011-2015) y Hacienda y Administración Pública (2023-2024).

La hasta ahora consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, asume el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, mientras que Claudia Pérez Forniés se encargará de Empleo, Ciencia y Universidad.

Además, el consejero de Fomento, Octavio López, gestionará también las áreas de Cohesión del Territorio y Despoblación, mientras que el área de Interior recae en el Departamento de Hacienda y Administración Pública, cuyo titular es Roberto Bermúdez de Castro. "En pocas horas, este Gobierno va a dar solución a la situación que VOX ha generado", ha declarado Azcón.

"Vamos a seguir avanzando en la transformación política", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, quien ha apostado por "el diálogo y la negociación, como siempre", porque "los aragoneses se lo merecen, se merecen que el Gobierno les escuche y atienda sus necesidades y anteponga los intereses de la mayoría a las políticas que vemos en otras Administraciones y en el Gobierno de España".

"No hay duda de que el Gobierno de Aragón va a seguir defendiendo los intereses de los aragoneses en Madrid y Bruselas", ha argumentado Azcón, quien ha dejado claro que "no hay fórmulas mágicas" y que "el trabajo duro ha conseguido que podamos arrojar resultados muy positivos", una fórmula que "no va a cambiar".

El presidente de la Comunidad ha comentado que habla "con todas las formaciones" y ha incidido en que su Gobierno hizo "un esfuerzo transversal" para aprobar los Presupuestos de 2024.

PARLAMENTO ARAGONÉS

Respecto a las Cortes de Aragón, ha expuesto que "hay que ser muy respetuosos con la separación de poderes, el legislativo es uno de los poderes fundamentales en un Estado de Derecho y el Ejecutivo es distinto", añadiendo que "las Cortes toman sus decisiones y el Gobierno las suyas", de forma que "la presidenta de las Cortes --Marta Fernández, de VOX-- ha sido elegida por las Cortes y el legislativo va a seguir haciendo su trabajo".