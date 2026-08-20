Azcón dice que el incendio de Riglos "está controlado" y apuesta por "multiplicar" los medios contra el fuego en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el Puesto de Mando Avanzado del incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca), en Santa María de la Peña. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

SANTA MARÍA DE LA PEÑA (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha sobrevolado en helicóptero, este jueves, la zona afectada por el incendio iniciado el 10 de agosto en Las Peñas de Riglos (Huesca), que "está controlado", aunque no extinguido, y ha apostado por "multiplicar" a largo plazo los medios de lucha contra el fuego en el territorio.

Desde el Puesto de Mando Avanzado, en Santa María de la Peña, Jorge Azcón ha señalado que la imagen aérea es "terrible" y que el incendio, que ha quemado más de 18.000 hectáreas, ha sido "terrorífico".

"Por fin empezamos a ver el incendio de otra manera, empezamos a ver la luz al final del túnel; ha sido dramático", ha declarado el jefe del Ejecutivo autonómico a los medios de comunicación, puntualizando que "todavía quedarán algunos días" hasta que esté extinguido el fuego por completo.

"La previsión que tenemos para los próximos días es optimista, no solamente por la situación en que se encuentra el incendio, sino también por la situación climatológica que va a tener a lo largo de los próximos días", ha apuntado.

Jorge Azcón ha vuelto a dar el pésame a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a los familiares y allegados del cabo fallecido en accidente de tráfico, esta semana, durante las labores de extinción, "el mayor de los dramas que nos ha traído este incendio".

También ha lamentado el desalojo, días atrás, de 19 poblaciones con 1.049 vecinos en total, así como el alcance del fuego, que ha afectado a más de 18.000 hectáreas, aunque la zona afectada ocupa 14.500 hectáreas, ya que "la quema ha sido discontinua".

La previsión es que a lo largo del día los habitantes de Atarés y Binacua puedan volver a sus casas y en el caso de Santa Cruz de la Serós, Azcón hablará este jueves con su alcaldesa, María Fe Vinacua, para analizar la situación. También hablará con vecinos de pueblos afectados por el incendio.

"La previsión es que, en las próximas horas todas las personas evacuadas puedan volver e, incluso, puedan reabrirse al tráfico algunas carreteras". La apertura al tráfico de las carreteras que dan acceso a San Juan de la Peña será "más lenta".

MÁS MEDIOS DE EXTINCIÓN

"La realidad es que durante estos últimos años los medios que tiene el Gobierno de Aragón para luchar contra estos incendios se han incrementado", ha expresado Azcón, apuntando que hay 57 efectivos más y se han comprado nuevas autobombas, y además las brigadas trabajan todo el año, pero "no es suficiente".

"Tenemos que multiplicar los medios, tanto en la limpieza de los bosques como los medios que tienen las brigadas para luchar contra los incendios, y es lo que vamos a hacer y en lo que estamos trabajando". Ha recordado que la creación de la Agencia de Emergencias de Aragón es "inminente" y ha anunciado, para las próximas semanas, un plan de presupuestos "como nunca se ha hecho en la Comunidad Autónoma".

"Los pasos que se han dado han sido muchos, pero los nuevos incendios a los que nos enfrentamos hacen que las medidas que se tengan que tomar sean extraordinarias".

También ha dicho que "una de las claves es la coordinación entre las distintas Administraciones", agradeciendo el trabajo llevado a cabo por las distintas instituciones y todos los efectivos que han luchado contra el fuego.