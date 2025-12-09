Azcón dice que "sobran excusas y faltan explicaciones" de Alegría sobre Salazar

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, participa en el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

ZARAGOZA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado la respuesta de la ministra portavoz del Gobierno y líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría, sobre la reunión que mantuvo con el exasesor Francisco Salazar, denunciado por acoso sexual: "Sobran excusas y faltan explicaciones".

Así lo ha manifestado el también presidente del PP Aragón en una publicación en la red social 'X' --antes 'Twitter'--, citando otro 'post' de su partido en el que preguntaba: "¿Para qué quedaste con un viejo amigo que ya había sido denunciado por acoso sexual y al que decíais haber echado? ¿De qué charlasteis, del dolor de las víctimas o del trabajo de asesor que le disteis?".

Alegría ha afirmado este martes que la reunión que mantuvo con el excargo de Moncloa y del PSOE Francisco Salazar fue "un error" y "no se tenía que haber producido" toda vez que se llevó a cabo después de que varias mujeres presentasen denuncias internas por presunto acoso sexual.

La ministra de Educación fue fotografiada a principios del mes de noviembre comiendo en un restaurante del centro de Madrid junto a Salazar y, en ese momento, defendió que se trató de un encuentro ceñido estrictamente al ámbito privado.