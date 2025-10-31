Azcón dice que la "única misión" de Alegría (PSOE) es apoyar al Gobierno de España y "lo que diga Sánchez"

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que la "única misión" de la portavoz del Gobierno de España y secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría, es "defender" al Ejecutivo central, "lo que diga --el presidente-- Pedro Sánchez, sea verdad o, como casi siempre, sea mentira" y que eso no le produce ningún respeto.

En respuesta al portavoz del PSOE en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, en una pregunta parlamentaria, el jefe del Ejecutivo autonómico ha expresado su "respeto político" por Alegría, matizando que "otra cosa es que Alegría sabe bien el papel que tiene".

Azcón ha señalado que "Alegría aspira a poder gobernar la comunidad y eso es imposible" porque "para ser presidenta lo primero que tiene que hacer es defender Aragón y a los aragoneses, y eso brilla por su ausencia".

Ha acusado a Sabés de "esconder las preguntas", señalando que su "valentía" no es excesiva y que "le da igual la información" que le puede trasladar, mencionando "los 'no me acuerdo' y 'no me consta" con que este jueves ha respondido el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'.

VIVIENDA

Por otra parte, Azcón ha señalado que los asuntos urbanísticos de la ciudad de Huesca se dirimen en el Ayuntamiento de la capital oscense y ha comentado que su Gobierno ha impulsado 3.000 viviendas en toda la comunidad autónoma y va a impulsar 5.000 en toda la legislatura, "una política histórica en la construcción de vivienda pública en Aragón" porque "nunca ningún Gobierno había hecho tanto en tan poco tiempo", añadiendo que el Ejecutivo que preside está llevando a cabo "la mejor política de vivienda pública que se está haciendo en toda España".

Con anterioridad, se ha quejado Sabés de que el Gobierno autonómico no conteste a las preguntas del PSOE sobre las viviendas públicas que se van a construir en el solar de La Merced, en Huesca, y ha preguntado si es verdad que el Ejecutivo autonómico ha licitado más viviendas en esa parcela de lo que permite del PGOU de Huesca y que en 30 años los fondos buitre se podrán quedar esas viviendas, asegurando que esta política de vivienda responde al modelo de la Comunidad de Madrid, donde el precio de la vivienda ha subido un 20% en el último año.

SANIDAD PÚBLICA

Fernando Sabés ha preguntado a Azcón por qué no da los datos de cribado de cáncer y por qué permitió, la semana pasada, al consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, abandonar el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, realzando "la inquietud entre aquellos que están esperando un resultado o que se les llame".

A lo que Jorge Azcón ha apuntado que el PSOE habla en las Cortes autonómicas del caso de los cribados de cáncer de mama en Andalucía "porque no tienen qué criticar" y "tienen que agarrarse a lo que está pasando en Andalucía o se inventan que cerramos 39 aulas o quieren generar preocupación a la gente que tiene una enfermedad en la sanidad pública aragonesa y eso es impresentable".

Sabés ha reprochado también a Azcón que "está abriendo las puertas a la sanidad privada, desmontando la sanidad pública" y que "solo trabaja para aquellos que quieren hacer negocio y está jugando con las ilusiones de la gente y otros están jugando a otra cosa".

TRASVASE

El portavoz del PSOE ha criticado los aplausos de Azcón al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un mítin en Murcia y que después montó "el espectáculo" en el Día del Afiliado del PP Aragón, indicando que el PSOE está a la espera de "qué va a pasar cuando Feijóo vaya a Valencia a prometer agua para todos". "Vaya comprando camiones de tila", le ha recomendado.

Sabés ha señalado tres diferencias que guarda respecto a Azcón: La "ideológica", "el ser educado", ya que "cuando algunos nos equivocamos pedimos disculpas" mientras Azcón hace "lo contrario", y tercera, que cuando dejen la política Azcón se irá a "trabajar con los de siempre" y él volverá a su plaza en la universidad.