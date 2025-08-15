Azcón elogia el atractivo turístico de Valderrobres (Teruel) con 150.00 visitantes anuales

VALDERROBRES (TERUEL), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado el atractivo turístico de la Comarca del Matarraña, y en especial de su capital administrativa, Valderrobres, que cada año recibe más de 150.000 visitantes para conocer su patrimonio histórico y cultural, además del enclave natural en el que se asienta.

En su visita a esta localidad turolense de la comarca del Matarraña --conocida como la Toscana de Aragón-- Azcón ha comentado que ha tenido la oportunidad de visitar el castillo, el portal de San Roque, el Ayuntamiento y la iglesia de Santa María la Mayor.

"Creo que los 150.000 visitantes que cada año están en Valderrobres nos dan la razón y nos invitan fundamentalmente a que miles de aragoneses, pero miles de españoles de otras comunidades autónomas o de europeos puedan venir a una de las zonas más importantes para el turismo que tenemos en nuestra comunidad, que es el Matarraña, que es Valderrobles y todos sus municipios. Sin duda alguna nadie se arrepentirá, va a ser un éxito".

Precisamente, estos días se celebran las fiestas en honor a San Roque y ha asegurado que los visitantes "además de pasarlo bien van a disfrutar de una historia, de un patrimonio, tanto artístico como monumental, pero también medioambiental, que es digno de visitar y de señalar".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha agradecido al alcalde de Valderrobres, Carlos Boné, que "haya tenido la gentileza, no solamente de invitarme a acompañar en este día tan importante para la localidad, sino el haber estado esta mañana visitando y conociendo con detalle algunas de las joyas patrimoniales y arquitectónicas que tiene Valderrobles".

Asimismo, ha trasladado su agradecimiento al gerente de la Fundación de Valderrobles Monumental, Manuel Siurana, su dedicación, trabajo a lo largo de muchísimos años y además por el detalle, el cariño y el mimo con el que esta mañana, entre otras cosas, nos ha estado enseñando el castillo de Valderrobles".

FIESTAS DE AGOSTO

"Celebrar las fiestas, y en más de medio Aragón, en la mayoría de los pueblos de Aragón, es una tradición con la que los aragoneses nos identificamos absolutamente", ha observado para comentar que durante este puente, hay centenares de pueblos que celebran sus tradiciones, que tienen fiestas y que por lo tanto no solamente son honrados con lo que es nuestro pasado, sino que además las fiestas generan una parte muy importante de la economía de pequeños municipios".

Tras indicar que las fiestas son alegría ha agregado que también son hoteles llenos, restaurantes en los que no se puede reservar y en Valderrobles, además, "es obligado el venir a verlo". Como aval a esta afirmación ha reiterado que los 150.000 visitantes "nos dan la razón porque cada año vienen a Valderrobles, pasan por la Comarca del Matarraña a contemplar sus joyas históricas, sus joyas patrimoniales y sus joyas ecológicas".