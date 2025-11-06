Azcón espera aprobar inicialmente "antes de que acabe el año" el proyecto de centros de datos de Microsoft en Aragón

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, en el centro de datos de Microsoft en Leesburg (Virginia). - DGA.

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón ha visitado este jueves en Leesburg, Virginia (Estados Unidos) un centro de datos de Microsoft, donde ha avanzado que "antes de que acabe el año" el Ejecutivo regional aprobará inicialmente el proyecto de esta multinacional en la Comunidad Autónoma, y la aprobación definitiva será en 2026.

"Ha sido espectacular ver cómo hay 1.500 personas trabajando todos los días en la construcción de este centro de datos en Virginia, que quieren replicar exactamente en Aragón".

"En cada uno de esos centros de datos, a lo largo de los próximos mínimo cinco años, máximo diez años, habrá 1.500 personas trabajando de media" y "puede llegar a haber 2.000 personas trabajando solo en la construcción de esos centros de datos, solamente en Microsoft".

"A eso habrá que sumar Amazon, el centro de datos de Vantage, el de QTS y el resto de centros de datos", ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, recordando que un informe de la Fundación Basilio Paraíso mencionaba la creación de 17.000 a 21.000 puestos de trabajo solo en la fase de construcción, unos datos que "hoy hemos tenido la oportunidad de ver que son ciertos".

Jorge Azcón también ha conocido "los desafíos que se nos abren de cara al futuro" y ha prometido que el Gobierno de Aragón hará "un esfuerzo muy importante" en promover la formación en electricidad, en mecatrónica y en mecánica "para conseguir el talento y conseguir la mano de obra suficiente para construir todos esos centros de datos". Una vez concluídos, solo Microsoft creará 300 empleos.

"Es necesario cambiar la formación porque estos son unos nuevos puestos de trabajo que hasta ahora no teníamos en nuestro país", ha comentado Azcón, quien ha comentado que los trabajadores deberán conocer cómo se maneja y mantiene un centro de datos.

En el caso de Estados Unidos, Microsoft se pone de acuerdo con la Universidad de Virginia del Norte sobre los curriculum y aportar materiales para la formación. "Aquí se hacen prácticas, pero en los centros de datos que se van a construir en Aragón hay puestos de trabajo de verdad, bien remunerados y con un futuro increíble".

PERFILES

La responsable de Relaciones Comunitarias de Microsoft España, Ana Liesa, ha señalado que la visita ha permitido conocer "el tipo de trabajo y de perfiles que vamos a necesitar, tanto durante las operaciones como con la primera fase de construcción del proyecto".

Liesa ha hecho hincapié en que "el proyecto de Aragón es uno de los más importantes que la compañía tiene actualmente en la cartera europea: Lo que hemos visto en Virginia puede ser la realidad que podamos tener en Aragón en los próximos años".

"Se necesitan en torno a 27 y 40 tipos de profesionales de todas clases, que van desde electricidad a frigoristas, mantenimiento general y otros perfiles, como puede ser técnico de centro de datos o de infraestructura crítica".

Microsoft trabaja junto con el Gobierno de Aragón en "despertar" el talento tecnológico "desde edades muy tempranas" porque "el talento hay que crearlo desde la Educación Primaria" y también están capacitando en Inteligencia Artificial. Próximamente, Microsoft pondrá en marcha varias iniciativas para formar a los técnicos de centros de datos en Aragón.

IMPULSO A LA INNOVACIÓN

Tras el éxito de la primera edición celebrada en marzo de 2025 en Zaragoza, en 2026 volverá a organizarse 'Hacking the Future. Reprogramando el mundo desde Aragón', en colaboración con el Gobierno de Aragón, ITA, TECNARA y Microsoft.

La edición de 2026, que se consolidará como plataforma para el aprendizaje, la innovación y el emprendimiento tecnológico en Aragón, activará el talento joven y profesional del territorio, conectando a estudiantes, emprendedores y expertos en tecnología, diseño o negocio para resolver retos reales de empresas aragonesas a través de la tecnología, la innovación y la inteligencia artificial.

Además, amplía su alcance a toda la comunidad aragonesa, con hackathones que se celebrarán en Teruel, Huesca y Zaragoza, y actividades previas de difusión en el marco de Innovafest. En total, se espera la participación de más de 200 personas, generando una movilización del talento de todo el territorio aragonés.

El programa busca estrechar la conexión entre el mundo académico y el tejido productivo, promoviendo la innovación con un impacto directo en sectores estratégicos como la movilidad, sostenibilidad, industria, turismo o desarrollo territorial.

Además, las mejores ideas contarán con un itinerario de continuidad y apoyo para evolucionar hacia proyectos de emprendimiento tecnológico, de la mano del ITA y TECNARA.