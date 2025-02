Azcón exige a Alegría (PSOE) que aclare si defiende que la despoblación se incluya en la financiación autonómica

FUENDEJALÓN (ZARAGOZA), 5 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha exigido este miércoles a la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, que aclare si defiende la inclusión del criterio de despoblación en el nuevo sistema de financiación autonómica.

Tras visitar las tierras de la Denominación de Origen Campo de Borja, Azcón ha mencionado que el viernes próximo están convocados los responsables de todos los partidos con representación en las Cortes de Aragón para dialogar sobre el nuevo sistema de financiación autonómica.

Ha recordado que ya se han pronunciado los partidos a favor del criterio de despoblación, puntualizando: "No he oído todavía a Pilar Alegría". Los socialistas "dijeron que iban a venir a esa convocatoria, pero no sé si Alegría va a poder venir o no".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha indicado que la propuesta del Ministerio de Hacienda de suprimir el criterio de despoblación supondría para Aragón 422 millones de euros menos al año y ha recalcado que "hay una mayoría de comunidades en contra", concretamente "contra el sistema de financiación privilegiada para Cataluña".

Ha dejado claro que la financiación "privilegiada" para Cataluña se debe a que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "necesita los votos de los catalanes".

Así, "el debate es qué va a hacer Pilar Alegría", recordando que también es la portavoz del Ejecutivo central y ministra de Educación, FP y Deportes.

DESVIAR LA ATENCIÓN

"Yo entiendo que la ministra de Hacienda, compañera de Alegría, quiera desviar la atención, pero la pregunta fundamental es si la despoblación va a formar parte de los criterios de la financiación autonómica o no", advirtiendo: "Si se hace es porque el Ministerio de Hacienda quiere que se haga".

"No puede ser que con razones peregrinas se intente engañar a los aragoneses", ha continuado Azcón, insistiendo en que a Sánchez "le faltan siete votos".