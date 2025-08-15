Azcón expresa su reconocimiento y gratitud a Lambán por su "noble dedicación" al servicio de los aragoneses

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su reconocimiento y gratitud al expresidente del Ejecutivo autonómico en las legislaturas IX y X, Javier Lambán, por su "noble dedicación al servicio de los aragoneses", tras conocerse este viernes su fallecimiento después de que hace más de cuatro años se le diagnosticara un cáncer.

"Su recuerdo nos congrega para testimoniar nuestro pésame, nuestra compañía y nuestra solidaridad con su familia y con sus amigos", ha indicado Azcón en un comunicado oficial del Gobierno de Aragón.

El expresidente Lambán ejerció con "abnegada dedicación" la más alta responsabilidad pública y, al tiempo, el máximo honor al que puede acceder un aragonés, ha comentado Azcón. "Su honradez, entrega y honestidad en el ejercicio de sus obligaciones como presidente de todos nosotros merece el respeto y el aprecio de las gentes de bien".

Su legado lleva el sello de su defensa "inquebrantable, valiente y tenaz del bien general de los intereses de Aragón por encima de cualquier otra consideración"; y de su "amor inquebrantable a España", ha enfatizado Jorge Azcón.

"No rebló ante la injusticia, mantuvo su palabra y entregó con largueza, hasta su último día, su esfuerzo por mejorar nuestra tierra para las siguientes generaciones. Fue ciudadano ejemplar y fiel y leal servidor de Aragón. Descanse en paz", concluye el comunicado oficial.