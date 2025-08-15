Azcón: "El Gobierno de Aragón será muy meticuloso y exigente con los informes de proyectos de almacenamiento de CO2"

VALDERROBLES (TERUEL), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha avanzado sobre las propuestas de almacenamiento de CO2, que el Ejecutivo autonómico "no tiene alternativa y sacará a información pública el proyecto porque lo pide una empresa", pero ha dejado claro que se requerirán todos los informes que sean necesarios y se va a ser "especialmente cuidadoso, meticuloso y exigente con que todos y cada uno de los informes de ese proyecto para que cumpla hasta la última coma, hasta la última letra de la normativa medioambiental".

En caso contrario, ha avanzado que ese proyecto, "evidentemente, no verá la luz y eso, al final, será una decisión que tendrá que tomar el Ministerio de Transición Ecológica, que es quien tiene la última palabra".

Por lo tanto, en un primer momento, desde el Gobierno de Aragón se mantiene una "precaución absoluta, pero también el cumplimiento, como no puede ser de otra forma, de los procedimientos administrativos", ha zanjado.

Azcón se ha referido de esta forma a la petición de una empresa norteamericana para llevar a cabo un proyecto de almacenamiento de CO2 en la Comarca turolense del Maestrazgo, que está en exposición pública, está todavía en fase de estudio, con un permiso de investigación que duraría cinco años, mientras que la concesión para ejecutarlo una vez finalizara con éxito ese periodo correspondería al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

"LOS POLÍTICOS NO DECIDEN"

"Estamos preocupados con ese proyecto y además de estar preocupados creo que vamos a tener que verlo con todo el detalle", ha reconocido.

"Los políticos no decidimos cuáles son los proyectos que se tramitan o no. Un político no puede decidir si alguien puede pedir que se inicie un procedimiento administrativo o se veta un procedimiento administrativo". La información pública en la que está ese proyecto, por lo tanto, es una obligación legal y el Gobierno de Aragón va a tramitar ese proyecto "con especial mimo, teniendo muchísimas dudas desde el principio", ha puntualizado.

"No creo que este --por el Maestrazgo-- sea uno de los sitios idóneos para que un proyecto de esas características se pueda poner en marcha, pero esa no tiene que ser la opinión de un político, tiene que ser la opinión de los técnicos, de los ingenieros, los expertos, porque hay que ser especialmente cuidadoso con el cumplimiento de la legalidad y con el cumplimiento de los informes técnicos".

Jorge Azcón ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación durante su visita a la capital administrativa de la Comarca del Matarraña, Valderrobres, donde ha comprado, junto con el alcalde, la alta ocupación turística durante este mes de agosto.