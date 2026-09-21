Azcón inaugura las 23 primeras viviendas públicas destinadas a trabajadores del sector turístico

1118820.1.260.149.20260921122110 El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha inaugurado la primera promoción de la iniciativa 'Más Vivienda, Mejor Turismo' en la localidad de Villanúa. - GOBIERNO DE ARAGÓN

VILLANÚA (HUESCA), 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha inaugurado este lunes en Villanúa las 23 primeras viviendas públicas finalizadas del Programa 'Más Vivienda, Mejor Turismo', una iniciativa impulsada por el Ejecutivo autonómico para facilitar el acceso a una vivienda digna y asequible a los trabajadores que desarrollan su actividad profesional en los municipios más turísticos de esta comunidad autónoma.

Ha destacado que "este proyecto tiene el empuje de varias administraciones, pero tiene un inicio, un alcalde que apuesta por construir vivienda en su municipio. Esta promoción es factible porque el alcalde de Villanúa tuvo la visión, quiso apostar porque en su pueblo hubiera vivienda asequible, pensando en los trabajadores".

La promoción de Villanúa, ejecutada como el resto de promociones del citado programa por Suelo y Vivienda de Aragón (SVA), ha supuesto una inversión superior a los 3,1 millones de euros, de los que 2,4 millones corresponden al Gobierno de Aragón, mientras que los 700.000 euros restantes proceden de fondos europeos MRR. Las viviendas se ubican en un solar con una edificación en estructura levantada en un solar municipal, sobre el que la sociedad pública ha actualizado el proyecto, licitado las obras y culminando la actuación dentro del plazo previsto.

Al acto han asistido además el consejero de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López; la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, y el alcalde de Villanúa, Luis Terrén, entre otros.

El edificio de Villanúa consta de 23 viviendas, de las cuales 18 tienen dos dormitorios; 5 de ellas de un dormitorio. Además cuentan con garaje y trastero. En octubre se publicarán las bases para los trabajadores del sector que quieran acceder a estas viviendas. "La idea es que este proceso acabe en el primer trimestre y que de forma inmediata puedan entrar a vivir esos trabajadores", ha aseverado Azcón.

Azcón ha dicho que "esta es la primera promoción de viviendas de ese proyecto del Gobierno de Aragón, 'Más Vivienda, Mejor Turismo', pero también es simbólica porque serán muchas más las que queremos que vengan detrás en muchos más municipios".

Ha destacado el papel fundamental que tienen los alcaldes. "Sin alcaldes que apuesten por construir vivienda en su municipio y, el mejor ejemplo es Villanúa, es muy difícil que el resto de administraciones podamos ayudar. Esta colaboración es básica".

El jefe del Ejecutivo autónomico ha expuesto que "esta es una primera entrega y, por tanto, tiene el simbolismo de una promoción de viviendas que queremos que se replique, que continúe en otros muchos municipios de Aragón, en municipios que tienen una industria turística, que tienen un especial peso en este sector, y que necesitan proyectos específicos de construcción de vivienda pensando en sus trabajadores".

Ha continuado afirmando que "la realidad es que para que la industria del turismo pueda seguir aportando a los municipios y a los valles, tiene que haber trabajadores que puedan vivir en esos municipios. El problema de un excesivo precio de la vivienda en muchísimos municipios, en muchísimas ciudades, en España y, por supuesto Aragón es especialmente complicado donde el turismo hace que el precio de la vivienda sea todavía más caro".

Por ello, "desde la filosofía que tiene esas dos ideas que van de la mano, el querer ayudar a trabajadores a que puedan ganarse la vida en un municipio turístico y a que puedan hacerlo además de una forma digna, se completa un círculo con apoyar a la industria del turismo. Para atraer visitantes, para abrir hoteles, para llenar restaurantes, se necesitan trabajadores y trabajadoras y sin que puedan pagar el precio de un alquiler es imposible que ese turismo florezca".

Azcón ha subrayado que "la idea de este proyecto es que cuidar a los trabajadores del turismo es cuidar la industria del turismo. En determinados pueblos de Aragón es la industria más importante que tenemos para que pueda seguir habiendo vida, para luchar contra la despoblación, para seguir atrayendo personas, para seguir atrayendo ciudadanos".

Por su parte, la subdelegada del Gobierno en Zaragoza, Noelia Herrero, ha indicado que "la mejor manera de dar soluciones a problemas complejos, como ya se ha comentado, que afectan a nivel nacional, autonómico y local es la colaboración. Tenemos que seguir avanzando en este mismo camino porque el objetivo es común de todas las instituciones".

El alcalde Luis Terrén ha manifestado que "Villanúa es el primer municipio de Aragón en finalizar una promoción dentro del programa Más Vivienda, Más Turismo". Ha referido que "ahora comienza la última parte de este camino, convertir estas viviendas en hogares. Porque el verdadero éxito no será entregar 23 llaves. El verdadero éxito será que estas 23 llaves sirvan para fijar a la población, para que nuestros trabajadores puedan vivir".

DOS AÑOS DESPUÉS

La iniciativa 'Más Vivienda, Mejor Turismo' se presentó el 19 de julio de 2024. "Estamos en septiembre del 2026, han pasado poco más de dos años y las primeras viviendas ya se están entregando", ha apostillado el presidente. "Cuando presentamos el proyecto hablábamos de 60 millones de inversión, hoy ya son 90 millones de euros de inversión. En aquel momento, había 38 municipios y ya son 44 con los que estamos trabajando. Hablábamos de 435 viviendas, hoy hablamos de 468 viviendas".

Azcón ha recalcado que "este proyecto no solamente es una realidad para los trabajadores del turismo, sino que hemos ido mejorándolo conforme hemos ido trabajando. Más municipios, más trabajadores, más viviendas pensando en los pueblos turísticos".

El presidente ha estimado que "este proyecto es un éxito, no solamente porque en dos años estemos entregando la primera de las promociones, sino porque hay otras muchas más que vienen en camino. La previsión es que en 2027 estén redactados todos los proyectos que aún no se han lanzado. Antes de que termine el año, la previsión es que se puedan finalizar otras 28 viviendas más; 9 de ellas en Broto, 15 en Boltaña y 4 en Fayón. En el primer trimestre de 2027 concluirán otras 10 viviendas, 6 de ellas en Beceite, 4 en Gúdar, y a mitad de año se convertirán en realidad otras 40 viviendas, 18 en Jaca y 22 en Aínsa".

"Esos serán los próximos hitos de un programa que continuará avanzando mediante nuevos proyectos, licitaciones y obras hasta alcanzar la totalidad de los municipios que participan en 'Más vivienda, Mejor turismo', 44 municipios, 244 pueblos de Aragón.

Asimismo, Azcón ha reseñado que "la construcción de vivienda es ahora cuando se ha multiplicado. En los tres años en los que el consejero --Octavio López-- viene desarrollando su función hemos impulsado en Aragón la construcción de más de 3.600 viviendas. En tres años, 3.600 viviendas. Si miramos atrás, en los últimos 40 años de política de vivienda del Gobierno de Aragón, se habían construido 1.289 viviendas".

MIL VIVIENDAS CADA AÑO

El presidente ha indicado que "en tres años este Gobierno está triplicando el número de viviendas que se han hecho en los últimos 40 años en el Gobierno de Aragón. Esa es la solución, construir viviendas, construir viviendas pensando en los municipios turísticos, en los pequeños municipios, en las ciudades medianas, en las grandes capitales de provincia. Y eso es lo que queremos seguir haciendo en los próximos años, al ritmo de 1.000 viviendas cada año, aproximadamente las que hemos impulsado en estos años", ha explicado Jorge Azcón.

Por último, ha aseverado que "nosotros creemos en construir más vivienda pública, no creemos en los parches, en recetas regulatorias, sino que la verdadera solución para aquellas personas que no pueden acceder a una vivienda es que haya más viviendas y, que se ayude con los ayuntamientos, con el resto de administraciones a construir más viviendas".