Azcón insiste en que Aragón es una de las CCAA que "pierde" si se introduce la ordinalidad en la financiación

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado este miércoles que el sistema de financiación "privilegiado" para Cataluña "es un drama para el conjunto de España" y que, si se lleva a la práctica, como han pactado el PSOE y ERC, el principio de ordinalidad --un mecanismo para garantizar que las autonomías que más aportan no reciben menos fondos 'per capita' que otras-- se lleva a la práctica "hay quien gana y quien pierde, y Aragón es de las Comunidades que pierden".

Así lo ha asegurado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la presentación del libro 'La factura del cupo catalán', de Francisco de la Torre y Jesús Fernández-Villaverde, en el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón.

Ha insistido en que "Aragón tendría menos financiación para sus servicios públicos" si se introduce este cupo, por lo que el debate sobre el sistema de financiación autonómica es "importantísimo" ya que afecta a la calidad de la educación, la sanidad o las políticas sociales.

"Hoy, encima de la mesa, hay una propuesta para modificar parcialmente la financiación de todas las comunidades autónomas en España que no es singular, que es privilegiada para Cataluña. Y esto es lo que cuenta este libro con datos. Esto no es una opinión, son hechos", ha remachado el dirigente popular.

Por su parte, uno de los autores, Francisco de la Torre ha expresado su alegría por presentar el libro en Zaragoza y por hacerlo un 1 de octubre, fecha en la que "se cumple el aniversario de lo que fue el desafío más importante a la democracia española, por lo menos desde el 23-F", en referencia al referéndum independentista en Cataluña en 2017.

Ha explicado que escribieron este libro porque el 'procés' soberanista comenzó precisamente con la demanda del presidente de la Generalitat, Artur Mas, a su homólogo nacional, Mariano Rajoy, de un sistema de financiación como el vasco, lo que "después se acabó transformando en un golpe a la democracia" tras la negativa del Estado.

"Ahora nos hemos encontrado con una cosa parecida, con un intento de dinamitar el sistema fiscal, el sistema de financiación de las comunidades autónomas, nuestro sistema de autogobierno, y que esto no se le ha consultado a nadie, o solamente a los militantes de Esquerra Republicana", ha afirmado.

Sobre el perjuicio para Aragón de aplicarse este sistema de financiación, de la Torre lo ha situado entre los 900 y los 3.000 euros por habitante, "según cómo haga los números".

En todo caso, el autor ha remarcado que el perjuicio real es que "al final acabas creando un Estado confederal asimétrico, en lugar de tener un Estado de las autonomías", lo que acaba perjudicando al autogobierno, al reparto de poder y, sobre todo, a los ciudadanos, que "acaban teniendo peores servicios públicos en el resto de España".

De cualquier modo, cuestionado por si ese principio de ordinalidad también beneficiaría a la Comunidad de Madrid, "aunque sobre el papel tengas más dinero, quedarse sin un país es una cosa muchísimo más grave y eso sí es impagable", ha zanjado.