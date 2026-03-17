Azcón intensificará las negociaciones con Vox porque "ha llegado el momento" de alcanzar un acuerdo

1070024.1.260.149.20260317144045 El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, ha afirmado este martes que intensificará las negociaciones con Vox para la conformación del Ejecutivo de la XII legislatura: "Ha llegado el momento de que lleguemos a un acuerdo".

En declaraciones a los medios de comunicación, en el barrio rural de Torrecilla de Valmadrid,Azcón ha considerado que, tras las elecciones en Castilla y León, "las negociaciones tienen que intensificarse en los próximos días", recordando que las conversaciones comenzaron "hace ya unas cuántas semanas" y ahora pueden "fructificar en lo que han querido los aragoneses", que haya un Gobierno regional "encabezado" por el PP en el que "Vox tiene todavía que decidir cuál es la posición que quiere ocupar".

"Es verdad que Vox, en el pasado, ya estuvo dentro del Gobierno, pero todavía no ha decidido, o no nos han comunicado, cuál es el papel que quiere jugar en el nuevo Gobierno". Azcón continuará con la estrategia de "discreción y trabajo", como hasta ahora, porque "es bueno para que fructifiquen las posiciones que cada uno de los partidos tiene", ha dicho, añadiendo que comentarlas a diario "no ayuda a llegar a un acuerdo", sino que "lo dificulta".

"Lo adulto, lo razonable, lo sensato, es que negociemos con discreción", ha aseverado Jorge Azcón, tildando de "populismo" sin "ningún éxito" la etapa en la que Podemos "decía que se negociaba en las plazas y se retransmitía por 'streaming".

"La negociación tiene que adulta, discreta, y tiene que ser una negociación en la que comuniquemos los acuerdos que se alcancen, que espero que sean lo antes posible".

"Es mejor que el acuerdo sea antes que después, pero lo importante es que sea un buen acuerdo para los aragoneses", ha continuado el presidente del Ejecutivo en funciones, insistiendo en que "lo importante es el contenido".

Respecto a la posición del líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho: "Lo que he oído es que lo importante es que haya primero un acuerdo de programa, ese mínimo común denominador, ese punto en el que los programas de Vox y del PP pueden confluir, encontrarse, pensando siempre en la calidad de vida de los aragoneses".

"Lo lógico es que primero se acuerden esas medidas y posteriormente hablemos de si Vox quiere entrar en el Gobierno, cuál es el papel que pretende y qué quiere hacer dentro del Gobierno, porque Vox ya entró en el Gobierno y salió del Gobierno".

Ahora, ha continuado Azcón, "lo que toca es que haya estabilidad dentro del Gobierno y del Parlamento para poder aprobar un presupuesto y aprobar leyes que mejoren la vida de los aragoneses".

"Un día antes o un día después no va a ser lo determinante", ha enfatizado Jorge Azcón, para quien lo importante es que las medidas en las que ambos partidos puedan encontrarse "sean lo que determine el Gobierno de los próximos cuatro años".