Azcón lamenta el fallecimiento, este miércoles, de un montañero sepultado por un alud en el valle de Bielsa

ZARAGOZA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado este jueves, 1 de enero, el fallecimiento ayer de un montañero en Punta Suelza, en el valle pirenaico de Bielsa, sepultado por un alud.

En un tuit, Jorge Azcón señala: "Qué pena más grande comenzar el 2026 con la confirmación del fallecimiento del montañero que había desaparecido en el alud de ayer en el valle de Bielsa. Mi pésame a su familia y amigos. Descanse en paz".

La Guardia Civil de Huesca ha recibido el aviso del 112 a las 19.40 horas, señalando el servicio de emergencias que dos personas habían sido sorprendidas por un alud mientras hacían una ruta con raquetas de nieve a unos 2.500 metros de altitud.

Uno de los montañeros, un varón de 54 años y vecino de Zaragoza, ha quedado sepultado por el alud y el otro, un varón de 56 años y vecino de Madrid, ha resultado ileso y se ha desplazado hasta el refugio de Urdiceto, avisando al 112.

En el dispositivo de búsqueda han participado cuatro agentes del GREIM de Boltaña y un guía canino y su perro del GREIM de Jaca, localizando el cuerpo del montañero a las 2.00 horas de este jueves, enterrado en la nieve a un metro y medio de profundidad.

Esta mañana la Unidad Aérea de Huesca ha transportado al fallecido hasta Boltaña, desde donde ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Zaragoza.