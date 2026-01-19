Azcón ofrece los recursos de Aragón para "cualquier necesidad" tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba)

Edificio Pignatelli. - GOBIERNO DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 19 Ene. (EUROPA PRESS) - El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha trasladado su pésame a los familiares y amigos de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha ofrecido los recursos de la Comunidad para "cualquier necesidad" que pueda surgir.

De esta manera se expresó este domingo por la noche una vez se conoció la gravedad del siniestro, que tras el último recuento oficial deja 39 víctimas mortales y 152 heridos.

La tragedia ha llevado al Gobierno de Aragón a cancelar toda su agenda para este lunes. Una decisión que también han adoptado diferentes instituciones y partidos políticos en una jornada en la que la Federación Española de Municipios y Provincias ha convocado un minuto de silencio a las puertas de los ayuntamientos.