Azcón (PP) cree que es "miserable" la presentación de la moción de censura a la alcaldesa de Cadrete

La edil ha justificado que la van a operar del cáncer que padece y no estará presente en el pleno para poder defenderse

ZARAGOZA, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP Aragón, Jorge Azcón, ha valorado que la moción de censura presentada para pedir la destitución de la alcaldesa 'popular' de Cadrete (Zaragoza), María Ángeles Campillos, es un acto "miserable".

Dicha moción la han registrado los grupos municipales del PSOE, Partido Aragonés y el "tránsfuga" de Ciudadanos, Alberto Martínez, ha recordado este sábado, 26 de febrero, el también alcalde de Zaragoza durante una plantación de árboles junto al Parque de la Paz de la ciudad dentro de la iniciativa del 'Bosque de los Zaragozanos'.

"Que aprovechen la situación de una alcaldesa que tiene cáncer, que está operada o va a ser operada y no va a poder acudir al pleno para poder defenderse, no dice absolutamente nada de la política en esta comunidad y nada a favor del PSOE, PAR y del tránsfuga de Ciudadanos", ha valorado el líder de los 'populares' en la región, para concluir que esta situación la deberían evitar los partidos responsables.

Este viernes, la alcaldesa de Cadrete, María Ángeles Campillos, ha anunciado a través de un comunicado a sus vecinos que cuando esperaba a la portavoz del PAR, Lucía Remírez, para iniciar la ronda de contactos de cara a aprobar el presupuesto municipal, esta última, junto con el portavoz del PSOE, Rodolfo Viñas, y el concejal Alberto Martínez se han presentado ante ella para dar entrada en el registro municipal de una moción de censura contra su cargo.

La alcaldesa de Cadrete, María Ángeles Campillos, se ha mostrado "decepcionada" porque "todos los concejales saben de mi estado de salud: un cáncer diagnosticado hace seis meses". "Todos conocen mis tratamientos y la complicada operación a la que me someto el próximo jueves, 3 de marzo, motivo por el cual ni siquiera podré estar presente en el pleno que se celebrará el 10 de marzo, a las 12.00 horas, para defenderme de mi destitución", ha apostillado.

MOTIVO DE LA MOCIÓN

El motivo alegado en la moción, ha precisado la alcaldesa, es "la gravedad de la situación actual en el Consistorio y en el municipio". Al respecto, Campillos ha aclarado que no sabe a qué se refieren estos representantes municipales, "quizá a que no tenemos presupuesto, debido a que fue rechazado por los ahora firmantes de la moción, y hemos tenido que esperar a tener la liquidación contable del anterior para poder plantear uno nuevo. Era lo que ayer mismo iba a hablar con la portavoz del PAR", ha precisado.

Campillos ha recordado que lleva en el cargo cerca de 19 años, con la convicción de que el servicio a los vecinos "es lo primero" y que el trabajo de la oposición "debía darse de una manera útil y ética".

No obstante, ha continuado, "yo me encuentro con una oposición carente de humanidad. Espero que reflexionen y piensen en el bienestar de los cadretinos, y que, como consecuencia de la moción de censura, no queden paralizados los proyectos que tanto deseamos para mejorar Cadrete y que ya les dejamos preparados".

DEMANDANTES

Por su parte, Ciudadanos ha informado de que no ha autorizado "en ningún caso" la presentación de esta moción de censura y, en cuanto ha tenido conocimiento de esta iniciativa por parte del concejal Alberto Martínez, la dirección del partido ha iniciado los trámites para su inmediata expulsión del grupo municipal de Cs, lo cual ha sido puesto en conocimiento del Ayuntamiento de Cadrete.

De igual modo, la formación liberal ha requerido su acta al concejal Alberto Martínez, algo que no se ha producido hasta el momento.

Cs ha aprovechado para expresar su apoyo y solidaridad personal con la alcaldesa del municipio, a quien desea una rápida recuperación en su estado de salud.

El portavoz socialista Rodolfo Viñas no ha querido hacer declaraciones antes de que se celebre la sesión extraordinaria del pleno, ya que desea explicar esta decisión "en primera persona" a sus vecinos. Ha argumentado que la moción de censura viene motivada por "la parálisis e inacción total y absoluta en la que se encuentra Cadrete desde hace tres años".

Por último, el secretario general del PAR, Alberto Izquierdo, ha asegurado que la formación no tiene conocimiento de esta circunstancia y que la tratarán, entre otros temas, el próximo martes en la reunión de la Comisión Ejecutiva. Se trata, según ha aclarado Izquierdo, en declaraciones a Europa Press, de una decisión "puralemente personal" de la edil Lucía Remírez.