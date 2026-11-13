Azcón (PP) dice que el Adif no solo se ha politizado, sino que se han colocado "las amigas de Ábalos"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la candidata número uno del Partido Popular al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar; y el presidente del en Zaragoza, Ramón Celma. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón y del PP regional, Jorge Azcón, ha afirmado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Transportes, no solo se ha politizado, sino que ha servido para colocar a "las amigas de Ábalos".

Ha ofrecido una rueda de prensa junto a la estación intermodal de Zaragoza, acompañado por la cabeza de lista al Congreso por Zaragoza, Rocío Dívar; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y el presidente provincial del PP de Zaragoza, Ramón Celma.

"Lo que debía funcionar con absoluta normalidad como ha funcionado tantos años hoy, por desgracia, está en el centro del debate por la mala gestión y por las mordidas del Gobierno socialista, un Gobierno que se ha dedicado a la demagogia y al populismo en lugar de a los trenes, y eso tiene consecuencias".

"Un Gobierno socialista que se ha dedicado a meter la mano en la caja, también en el Adif, y por desgracia eso tiene consecuencias dramáticas, consecuencias funestas para nuestro país".

"Si Pedro Sánchez está permanentemente en sobrevivir, si Pedro Sánchez solo piensa en él y en seguir durmiendo en la Moncloa, todos los que le rodean piensan en qué es lo que se pueden llevar de los españoles, en qué mordida, en qué corrupción, en qué van a conseguir lucrarse personalmente cometiendo delitos".

El resultado "es de víctimas humanas, pero también es el descrédito internacional" del sistema ferroviario, ha continuado Azcón, quien ha puesto de relieve "el empobrecimiento general de nuestra sociedad". Ha dejado claro que "no es normal que en 10 meses, en 3 accidentes ferroviarios, 116 personas, hombres y mujeres, hayan perdido la vida".

"Esto no ocurre en ningún otro país de Europa, en ningún otro país desarrollado en el mundo" porque "nadie tiene la red ferroviaria, el funcionamiento normal de los trenes como uno de los debates más importantes de una campaña electoral para recuperar algo tan sencillo como la buena gestión, la normalidad, la puntualidad", realzando que "subirse a un AVE en esta estación de Delicias no significa tener que dormir mal la noche anterior".

El compromiso del Partido Popular es "recuperar la gestión, que sean los ingenieros de caminos, los maquinistas, los controladores ferroviarios, los que de verdad se encarguen de tomar las decisiones".

"Y no lo que está ocurriendo en la actualidad en un organismo tan importante como el ADIF que se encarga de la gestión del sistema ferroviario en nuestro país".

Ha advertido de que "si Pedro Sánchez sigue gobernando durante los próximos cuatro años, los problemas que hemos tenido, los nombramientos que hemos visto en el Ministerio de Transportes o que hemos visto en el Adif van a seguir siendo la pauta general".

En cambio, "si hay un cambio de gobierno en España, el Partido Popular va a hacer lo que sabemos hacer, resolver los problemas de nuestros vecinos, resolver los problemas reales y diarios como significa subir a un tren". Azcón ha apostado, también, por mejorar las carreteras y poner en uso todas las infraestructuras hidráulicas.

"El 29 de noviembre tenemos la oportunidad de decir adiós a la mala gestión, a los malos gobernantes, a quien se ha preocupado de meter la mano en la caja en lugar de gestionar los problemas reales de todos y cada uno de los españoles; vamos a decir adiós a la corrupción insoportable de Koldo, Ábalos, Zapatero y de toda la familia alrededor del presidente del Gobierno".

Esta es "la campaña más importante desde que España recuperó la democracia, la campaña del cambio político, que va a acabar con ocho años de desgobierno de Pedro Sánchez y que tiene que abrir una nueva etapa en España", ha dicho Azcón, convencido de que "los aragoneses van a llenar las urnas de votos del Partido Popular".

"REFERENTE MUNDIAL"

Natalia Chueca ha señalado que, antes de que gobernara Pedro Sánchez, el AVE "era un símbolo de nuestro país que nos permitía ser un referente mundial" y su puesta en marcha supuso "un antes y un después" para la capital aragonesa porque conectaba la ciudad "con fiabilidad y puntualidad" con Madrid y Barcelona, y "supuso un gran revulsivo para la competitividad de la ciudad y un activo para la atracción de inversiones".

Sin embargo, en los últimos años "se ha visto afectado por la falta de fiabilidad" y ahora, en las elecciones generales del 29N Zaragoza y España se juegan "exactamente eso, tener fiabilidad o volver a tener una red donde no haya seguridad ni puntualidad".

El problema del AVE comenzó con "pequeñas incidencias" con la puntualidad, después hubo paradas en la vía, el 12 de octubre se incendió un convoy a la altura de Ricla (Zaragoza) y este jueves un tren se ha saltado la estación de Zaragoza, ha continuado Chueca.

"La negligencia y la falta de mantenimiento han costado 116 vidas en los últimos meses", en los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

Lo que los zaragozanos se están jugando es "elegir entre un Gobierno que sabe gestionar de forma competente y honesta y un Gobierno que ha renunciado a gestionar los servicios y las infraestructuras, que tiene ministros en la cárcel, como Ábalos, que puso amigos y amiguetes en lugar de gestores, que ha desplazado a los gestores de las sociedades públicas".

Ha recordado que la Fiscalía está investigando "para ver dónde han ido los fondos europeos" concedidos para el sistema ferroviario.

"Son dos modelos totalmente opuestos: El del PSOE, que no sabe sacar adelante los presupuestos generales del Estado, acosado por la corrupción, o el modelo del PP, que se caracteriza por la buena gestión, que sabe planificar y que es el único capaz de reconstruir las infraestructuras y los servicios públicos degradados".

Chueca ha contrapuesto la gestión de Azcón, que arregla carreteras y atrae inversiones milmillonarias, y la de otros que "lo que hacen es comprar voluntades políticas para sus socios independentistas, para aferrarse al poder sin respetar a los ciudadanos y sin vocación de servicio público".

El Gobierno local de Zaragoza es "el mejor aval" de la gestión del PP, ha aseverado la alcaldesa, recordando que en cuatro años se han aprobado cuatro presupuestos y se han llevado a cabo inversiones que la ciudad esperaba, con una ejecución del 90%, elevándose al 96% en los fondos europeos.

Ha mencionado actuaciones como las del entorno del río Huerva, la antigua fábrica de Giesa y la red de transporte público, lo que supone "buena gestión, honestidad y compromiso con los ciudadanos"

Para Chueca, "Feijóo es el único líder a nivel nacional que puede liderar la reconstrucción de los servicios públicos". Ha recordado que gobernó Galicia con cuatro mayorías absolutas. Rocío Dívar ha expresado que "el AVE era símbolo de nuestra prosperidad, de la comodidad y seguridad de los viajeros, de las oportunidades para todos, pero todo eso lo ha destrozado el Gobierno del PSOE"

Los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) "podían haberse evitado", ha considerado Dívar, recordando que la Fiscalía europea "quiere saber dónde están los fondos europeos para mantenimiento y seguridad de las vías de tren".

PLAN DE INVERSIONES

Por su parte, Rocío Dívar ha hecho notar que el que fuera ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha sido condenado por corrupción y tiene varias investigaciones en curso por el posible cobro de mordidas en las adjudicaciones de contratos de obras de la red ferroviaria.

Al contrario el proyecto de Feijóo propone que gestionen los servicios "personas capaces" y que "vuelva la rendición de cuentas", ha enfatizado Rocío Dívar, quien ha avanzado que el PP pondrá en marcha un plan de inversiones dotado con 300.000 millones de euros para trenes y carreteras.