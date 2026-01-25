Azcón (PP): "En estas elecciones votamos por Aragón pero también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez"

El candidato del PP a la reelección a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, interviene en un acto de campaña electoral, en el Cine Palafox de Zaragoza. - Ramón Comet - Europa Press

ZARAGOZA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que "en estas elecciones votamos por Aragón, pero en estas elecciones también le enseñamos la puerta de salida a Sánchez", durante su intervención en un acto público celebrado en el Cine Palafox de Zaragoza, y que he tenido como invitada a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso.

"No solamente porque le enseñemos la puerta de salida a Sánchez, porque le peguemos un empujón, un empujón democrático para cambiar este país, empezando por nuestra comunidad autónoma. Así que, dentro de catorce días, vamos a ganar las elecciones".

El candidato a la reelección ha expuesto que en esta campaña "tenemos que contar la verdad de lo que hemos estado haciendo durante estos 30 meses y las propuestas para que Aragón siga creciendo, para que Aragón siga siendo imparable, para que la energía más importante que mueve el mundo, que es la ilusión, siga siendo algo que caracterice a esta comunidad autónoma. Nosotros lo que ofrecemos es ilusión, es futuro, es seguir mejorando, es seguir hablando de Aragón y de España. Vamos a seguir mejorando la vivienda, vamos a seguir mejorando la sanidad, vamos a seguir trayendo inversiones".

"Eso es lo que sabemos hacer los del Partido Popular y esa es la idea esencial que queremos transmitir en un acto como este, que es lo que ha hecho Madrid. Solamente la prosperidad, solamente el crecimiento de nuestra economía, solamente conseguir que creemos puestos de trabajo de calidad, es lo que nos permite a las administraciones que bajando los impuestos consigamos tener más recursos. Y los servicios públicos solo se pagan con lo privado.

Ha agregado que "si creamos empleo, si atraemos inversiones, si conseguimos que nuestros agricultores puedan seguir ganándose la vida sin trabas, sin burocracia, sin engañarles, lo que estamos consiguiendo es que haya mejores servicios públicos para todos".

Azcón ha apuntado, sobre el nuevo modelo de financiación autónómica, que la candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría, "se cree que los aragoneses nos vamos a humillar como se está humillando ella ante los independentistas catalanes. Se cree que los aragoneses nos vamos a arrodillar ante una financiación que coloca a nuestra comunidad autónoma en el peor de los lugares del mundo. Eso también se lo vamos a decir el 8 de febrero alto y claro. A Sánchez, a Alegría y a todo el Partido Socialista".

"Ellos estarán dispuestos a seguir pactando con independentistas y con los que quieren romper España. Los aragoneses ni nos vamos a humillar ni nos vamos a arrodillar ante el independentismo catalán".

Según Azcón, Alegría "debe pedir perdón por comparar la financiación privilegiada al independentismo catalán con la financiación de Teruel. "¿Qué le han hecho los ciudadanos de Teruel para que no haga más que insultarles? Le pasaron un argumentario de Ferraz y se atrevió a comparar la financiación privilegiada de Cataluña con la financiación de Teruel. Del Parador de Teruel no se acordaba, no tenía memoria".

Asimismo, ha expuesto que "se ha traído a un ministro, a Óscar López para que le diseñe la campaña. Cuando se decide que los ministros hagan oposición en las Comunidades, luego pasa lo que ha pasado con los trenes. Cuando no se dedican a aquello por lo que todos les pagamos, pasa lo que pasa. Ese mismo ministro, responsable de Transformación Digital y no ha hablado con la Comunidad que mayor inversión tecnológica está atrayendo en España y en el sur de Europa".

ESCÁNDALO FERROVIARIO

El cabeza de lista del PP, tras expresar su condolencia por las víctimas del accidente de Admuz, ha subrayado que "lo está pasando con el sistema ferroviario en nuestro país es un escándalo".

"Vamos a hablar de lo que está pasando con los trenes en este país, lo que querría el Partido Socialista es que no hubiera un debate sobre esta cuestión, que no exigiéramos responsabilidades".

"Es un escándalo del que no quieren que nos acordemos. Es un escándalo que el ministro haya estado cacareando que teníamos el mejor sistema ferroviario de España, que haya estado alardeando de que íbamos a ir por las vías de tren a 350 kilómetros por hora; que lo que le proponía a los aragoneses y a los españoles era que podíamos ir de pie en los trenes".

Azcón ha asegurado que "la improvisación que estamos viendo genera inseguridad en cada una de las personas que hoy tienen que subirse a un tren en nuestro país. Hoy nadie se sube a un tren sin pensar en lo que acaba de pasar porque todavía no sabemos exactamente qué es lo que ha pasado. Todos intuimos que este es un problema de inversión y lo que parece más sangrante de todo es que hoy el Gobierno de España no esté planteando incrementar el mantenimiento, las inspecciones y la inversión en el sistema ferroviario".

Ha remarcado que "si esto lo pidieran los independentistas catalanes estarían perdiendo el culo para hacerlo, como pierden el culo para traspasar las rodalíes".

Jorge Azcón ha explicado que "los independentistas catalanes piden que se traspasen las cercanías y están como locos firmando el traspaso, aunque eso signifique empeorar todavía más el sistema del ferrocarril en España. Esa es la prioridad número uno. Invertir en la seguridad, invertir en la tranquilidad de alguien que tiene que coger un servicio público tan básico como es un tren, no es la prioridad de este gobierno. Eso es lo que queremos cambiar.

"ESTRATEGIA POPULISTA DE VOX"

Jorge Azcón ha trasladado a Vox que "no se equivoque de candidato", y "quien empezó esa estrategia populista de decir que el PP y el PSOE son exactamente lo mismo, fue Pablo Iglesias y ahora vemos exactamente ese mismo populismo en Vox". Ha cuestionado: "El PP y el PSOE son lo mismo? ¿Azcón y Alegría son lo mismo?".

Ha remarcado que los dirigentes de Vox le preocupan poco, pero "a los votantes de Vox queremos decirles que esa estrategia populista, que esa estrategia que lo único que busca es mayor división, mayor polarización y mayor cabreo, no es lo que queremos en Aragón. En Aragón queremos que el cabreo sea útil, en Aragón queremos seguir mejorando la vida de los aragoneses, en Aragón queremos seguir mejorando los servicios públicos, atraer inversiones, que se creen más empleos.

CELMA

El presidente provincial del PP en Zaragoza, Ramón Celma, se ha referido al cambio significativo que ha experimentado Aragón en los últimos 30 meses. ¿Quién nos íbamos a convertir, Aragón, en un punto de referencia mundial de los centros tecnológicos?.

Por ello, "el lema de la campaña del es tan adecuado --Aragón imparable-- porque necesitamos que Aragón no se pare". El también número tres de la lista del PP por Zaragoza que "este gobierno ha estado a lo grande y también a lo pequeño".