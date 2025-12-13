Azcón se pregunta cuántos casos más de acoso y corrupción deben aparecer en el PSOE para que Sánchez vaya a elecciones

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto a los consejeros de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, y de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, atiende a los medios de comunicación.- FABIÁN SIMÓN

VILLARREAL DE HUERVA (ZARAGOZA), 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se cuestiona "dónde está el límite y cuántos casos más de corrupción y acoso a mujeres han de aparecer para que en el PSOE y en la presidencia del Gobierno pase algo y Sánchez convoque elecciones".

Azcón ha participado este sábado en una jornada cinegética en la localidad zaragozana de Villarreal de Huerva junto a los consejeros de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón; y de Medio Ambiente y Turismo, Manuel Blasco, además del presidente de la Federación Aragonesa de Caza, Ángel Nuño.

A preguntas de los medios de comunicación, el presidente del Ejecutivo autonómico se ha referido a la sucesión de casos de corrupción y denuncias por acoso a mujeres que acumula el PSOE: "¿cuántos casos más de presuntos delitos sexuales se tienen que cometer alrededor de cargos del Partido Socialista, en cuántos ministerios, en cuántas empresas públicas más tiene que seguir entrando la Guardia Civil para que pase algo? Es evidente que cuando estas cosas pasan, lo que hay que hacer es convocar elecciones", ha defendido.

En ese sentido, ha comparado la situación política nacional con la intención de su gobierno autonómico de citar a los aragoneses a las urnas ante la imposibilidad de sacar adelante un presupuesto: "Cuando tienes escándalos de corrupción, escándalos sexuales, escándalos políticos, lo lógico es hacer lo que vamos a hacer nosotros sin tener ninguno de esos escándalos. En Aragón, porque no vamos a poder aprobar un presupuesto, vamos a convocar elecciones".

Entonces, ha planteado, "¿por qué en España no se convocan elecciones si ni siquiera tienen presupuesto y además están rodeados de escándalos?". El presidente aragonés ha reclamado que "el interés general y el interés público deberían estar por encima del interés particular de Pedro Sánchez y en este país se deberían convocar elecciones", ha insistido.

Pero "se están agarrando al poder en el Gobierno de España", ha lamentado, y no debería ser así, pero mucho me temo que Pedro Sánchez va a seguir pensando única y exclusivamente en Pedro Sánchez", ha concluido Azcón.