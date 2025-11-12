Azcón presentará los presupuestos de 2026 "en días", a la espera del Consejo de Política Fiscal y Financiera

ZARAGOZA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este miércoles que presentará el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma de 2026 "en días" y que está a la espera de que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que tendrá lugar el lunes de la semana próxima, 17 de noviembre.

"Nos gustaría presentar el proyecto con los datos que el Ministerio de Hacienda tiene que aportarnos", ha señalado Azcón en rueda de prensa, recordando que el Consejo de Política Fiscal y Financiera fijará el objetivo de déficit de las comunidades autónomas para 2026.

Azcón ha explicado que para iniciar la ronda de contactos con los grupos parlamentarios primero el Gobierno autonómico tiene que presentar los presupuestos. "Hasta que no presentemos los presupuestos no podemos iniciar las negociaciones", ha dicho.

"La verdad es que no tengo esperanzas de que el PSOE ayude a nada", ha continuado Jorge Azcón, criticando "la actitud de bloqueo" de los socialistas "pese al momento excepcional" de la Comunidad Autónoma: "Cuando se trata de arrimar el hombro, el PSOE tiene otros objetivos, que pasan por apoyar a Pedro Sánchez", ha aseverado Azcón, para quien la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, tiene como objetivo "seguir siendo ministra y no ayudar a Aragón".

MAZÓN

En otro orden de cosas, Jorge Azcón se ha mostrado "respetuoso con quien presenta su dimisión", en alusión al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Ha observado que otros no han presentado su dimisión, como el fiscal general del Estado o los responsables del caso de las pulseras antimaltrato fallidas: "En estos tiempos que corren, alguien que presenta su dimisión merece como mínimo respeto" y algunos "no hacen ni el mínimo gesto de pedir perdón".