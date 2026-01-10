Azcón: "El PSOE se merece el mayor varapalo político por vender Aragón para que Sánchez siga en la Moncloa"

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones del 8F, Jorge Azcón, en el acto de presentación de la lista del PP por la provincia de Zaragoza. - PP ARAGÓN

ZARAGOZA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, considera que el PSOE se merece recibir "el mayor varapalo político en la historia" por la "traición" a los valores de igualdad y solidaridad que a su juicio constituye la propuesta de financiación autonómica en la que se garantiza el principio de ordinalidad para Cataluña. "Para eso va a trabajar el PP, para que el PSOE tenga lo que merece la traición de vender Aragón para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa", ha asegurado.

Azcón ha hecho esta afirmación durante la presentación de la lista de los candidatos populares por la provincia de Zaragoza a las elecciones autonómicas del próximo 8F. En una puesta de largo que ha tenido de fondo el Palacio de la Aljafería, el líder del PP en Aragón ha entrado de lleno en la cuestión de la financiación autonómica de los servicios públicos, uno de los grandes ejes de la campaña electoral en la Comunidad "porque así lo ha decidido el PSOE, forzado por sus socios independentistas", ha apuntado.

El candidato del PP ha insistido en la idea de que el principio de ordinalidad que el Gobierno garantiza únicamente para Cataluña en el acuerdo con ERC "no es otra cosa que insolidaridad y desigualdad y aplicar que los que más tienen son los que más se quedan". Y ha advertido de que "Cataluña, que es una comunidad autónoma rica, va a salir beneficiada en contra de comunidades autónomas pobres o con menos recursos, lo que rompe con lo que es y ha dicho defender el PSOE".

LA "MISIÓN IMPOSIBLE" DE UNA ALEGRÍA "ARRODILLADA"

Por ello ha llamado a "dar la batalla" desde el PP, el Gobierno de Aragón y la sociedad aragonesa: "De esto va esta campaña electoral, de quién está dispuesto a defender a Aragón y de quién va a traicionar a Aragón, de quién está dispuesto a venderse a los intereses de quien quiere romper España y quién va a seguir defendiendo los servicios públicos en nuestra comunidad autónoma, pero también lo que es Aragón y lo que Aragón significa en España", ha contrapuesto.

En ese sentido, Azcón entiende que su adversaria política Pilar Alegría tiene "una misión imposible" porque "va a tratar de convencer a los aragoneses de que una financiación privilegiada para Cataluña nos beneficia a Aragón". Pero lo aragoneses, ha advertido, "no somos tontos, no nos vamos a dejar engañar, pero, sobre todo, no estamos dispuestos a arrodillarnos ante el independentismo".

Azcón ha asegurado que "si Pilar Alegría está dispuesta a doblegarse y a tragar con todo por seguir manteniendo una posición dentro del PSOE, los aragoneses no y el PP va a plantar cara al independentismo".

Junto a la cuestión de la propuesta de financiación autonómica, el presidente del Gobierno de Aragón y candidato a la reelección ha instado a los suyos a "contar la verdad" durante la campaña sobre la "buena gestión" del Ejecutivo autonómico que, defiende, en estos dos años de legislatura "acredita los datos" en una región que considera se encuentra en un "punto de inflexión".

Así, ha aludido a las listas de espera y de discapacidad, al número de sanitarios y profesores y de los salarios que estos últimos perciben, a la política de vivienda y las cifras comparativas con la pasada legislatura. También ha recordado los 70.000 millones de euros en inversiones anunciados "que van a beneficiar a la Comunidad autónoma como una mancha de aceite" y aludido a las previsiones de Ibercaja sobre el crecimiento de la economía aragonesa por encima de la media nacional.

ASEGURA QUE "LO MEJOR ESTÁ POR VENIR"

"Eso significará más puestos de trabajo, mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, más recaudación para nuestros servicios públicos. Y eso es histórico. Vamos a cambiar la economía en Aragón para cambiar la sociedad en Aragón; vamos a mejorar los servicios públicos y a mejorar la calidad de vida de la gente", ha proclamado.

"Contar lo que hemos hecho durante estos dos años de gobierno es un aval para mirar al futuro", ha valorado sobre un futuro "de ilusión y esperanza" porque cree que "Aragón está en un punto de inflexión" y se ha mostrado convencido de que "lo mejor está por venir".

Para cumplir con ese objetivo, los populares presentan una lista por la provincia que encabeza Jorge Azcón, seguido de la vicepresidenta del Gobierno Mar Vaquero como número dos porque, según ha remarcado el propio Azcón, "se lo ha ganado" tras desempeñar un "papel fundamental" en estos algo más de dos años de gobierno en los que "ha trabajado con profesionalidad y de forma incansable por esta Comunidad y lo seguirá haciendo con altas responsabilidades en el próximo Gobierno", ha avanzado.

A continuación aparecen en la lista la diputada autonómica María Navarro y el actual consejero de Fomento, Octavio López. Y en sexto lugar figura Lorena Tabanera, fichaje en quien Azcón ha personificado el agradecimiento general a quienes hacen "el esfuerzo" y muestran "la valentía" de "complicarse la vida" y entran en la política.