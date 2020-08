Azcón quiere "agotar la vía del diálogo" para que todos los municipios reciban fondos del Estado por la COVID-19

ZARAGOZA, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha apostado por "agotar la vía del diálogo" para conseguir que todos los municipios reciban ayudas del Estado del fondo de 5.000 millones de euros habilitado para entidades locales con el fin de hacer frente a los gastos ocasionados por la COVID-19 y las consecuencias económicas que se han derivado de ella.

"Vamos a intentar agotar la vía del diálogo, de la negociación con el Ministerio de Hacienda, con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) porque defendemos una justa causa y porque estoy convencido de que, si hay un mínimo de sentido común, al final tendrán que acabar escuchándonos", ha dicho Azcón.

Se ha pronunciado así en declaraciones a los medios de comunicación, con motivo de su visita una de las viviendas que el Ayuntamiento va a destinar al nuevo programa municipal de inserción para personas sin hogar.

El Ministerio de Hacienda y la FEMP llegaron a un acuerdo para que los municipios con superávit puedan destinar parte de esos fondos a gastos vinculados a hacer frente a la COVID-19 y sus consecuencias, que se ha plasmado en un real decreto ley aprobado en Consejo de Ministros, que deberá ser convalidado en el Congreso de los Diputados.

Zaragoza carece de esos ahorros y por eso no recibirá dinero de ese fondo, lo que ha motivado a su alcalde a unirse a otros municipios en situación similar o que no apoyan el acuerdo entre Hacienda y la FEMP. El alcalde de Zaragoza conversó la semana pasada con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien le remitió a la FEMP.

CONTACTO CON LA FEMP

Azcón ha contado que este martes, 18 de agosto, ha hablado con la FEMP "para que se produjera esa interlocución" y "vamos a intentar empujar hasta el último minuto" para que, "efectivamente, el real decreto que impulsa el Gobierno de España no se estrelle, no acabe en agua de borrajas" ya que podría no obtener la mayoría en el Congreso.

"Deberíamos ser capaces de actuar con una cierta previsión para que la ayuda que necesitamos las ciudades efectivamente se pueda poner en marcha lo antes posible" puesto que "hay muchísimos ayuntamientos en España, también el de Zaragoza, que necesita la ayuda del Gobierno de España para poder ayudar a sus vecinos que no tiene una vivienda y necesitan ayudas, como pueden ser autónomos, comerciantes o los pequeños hosteleros", ha enfatizado Azcón.

Ha añadido que esa es la "razón fundamental" por la que va a defender las ayudas que la ciudad de Zaragoza necesita "y que a día de hoy el Gobierno de Pedro Sánchez no está dispuesto a entregar".