Azcón reclama al PSOE Aragón que condene "la asquerosa corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, conversa con el portavoz del PP en las Cortes de Aragón, Fernando Ledesma. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha reclamado este viernes al PSOE regional que condene "lo que está ocurriendo", en relación a "la degeneración institucional, la degradación democrática, la asquerosa corrupción que rodea al PSOE" en el ámbito nacional.

En respuesta al portavoz del PSOE, Fernando Sabés, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón, Azcón ha asegurado: "El cambio más importante que queremos hacer es cambiarles a ustedes, el cambio más importante que quiere hacer mi Gobierno es el del Gobierno de España, y no entiendo que ustedes no estén indignados", añadiendo: "El Gobierno más corrupto es el que apoyan ustedes", en alusión al Ejecutivo central de Pedro Sánchez.

Se ha remitido a la prensa de este viernes para mencionar "lo que ha dicho Aldama sobre un ministro hablando de que tiene que estar bastante proecupado por el caso 'Mascarillas'; lo que ha dicho Koldo sobre el pitufeo, que usaban inmigrantes para pagar las primarias del presidente del Gobierno".

Ha preguntado a Sabés si ha leído "lo que ha dicho Ábalos, que si empezamos a hablar de Air Europa, empezamos a hablar de Begoña y llegamos bien llegados al presidente del Gobierno; si le han oído hablar de que el presidente informó a Ábalos de investigaciones judiciales secretas", todo ello "en el mismo tiempo en el que el fiscal general del Estado ha tenido que dimitir por una condena del Supremo por cometer delitos, la misma semana que la Audiencia Nacional ha pedido al PSOE los justificantes del dinero en metálico que se repartía en sobres en la sede del PSOE".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha preguntado a los diputados socalistas "si no les asfixia, si no les indigna" y "de qué material está hecho el PSOE para que ninguno de ustedes hoy vaya a levantar la voz ante un clamor, su corrupción".

También ha dicho que los socialistas "utilizan a las mujeres a las que prostituyen". Ha anunciado que este domingo participará, en Madrid, en la manifestación convocada por el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, contra la corrupción para "pedir que alguien dimitiera en este país y convocar elecciones" generales.

SERVICIOS PÚBLICOS

Fernando Sabés ha respondido a Azcón que "el Gobierno más corrupto es el que financió la sede de Génova" y ha considerado que Azcón "debería estar preocupado porque la ciudadanía cuenta que les engaña continuamente", indicando que "el 9 de noviembre sale la ciudadanía a defender la sanidad pública universal que usted está privatizando, entregando a los de siempre".

Ha criticado "el nuevo recorte de las Urgencias extrahospitalarias en Zaragoza" que únicamente se prestarán en cuatro centros de salud, creándose "un nuevo colapso", lo que "sucede en este Aragón idílico en el que usted está más en Madrid que en Aragón" porque a Azcón "le preocupa Madrid". "Le debería preocupar que ningún aragonés esperara más de tres días a ser atendido por su médico de cabecera".

Sabés ha recordado que el miércoles pasado hubo una manifestación contra "el desastre de la gestión en la educación pública" y ha destacado las dimisiones en la dirección provincial de Zaragoza y de equipos directivos "continuamente", a quienes Azcón "desatiende".

Ha dicho que la educación es un tema "ideológico", en alusión a la concertación del bachillerato "para que hagan negocio los de siempre" o también entregar la educación 0-3 "a los de siempre", asegurando que los populares "tienen problemas en todos los ámbitos de la educación".

El portavoz socialista ha exigido a Azcón que cese a "la cabecita pensante que dijo a las familias de Almudévar (Huesca) que no se preocupen porque no haya dos auxiliares de educación especial porque los alumnos "estarán perfectamente atendidos por los docentes", lo que si Azcón comparte le obligaría a "dimitir ya". A su juicio, Azcón "no cree en esa educación pública".

Ha criticado la política de "alfombras rojas a las privatizaciones" en sanidad y le ha echado en cara que trabaja únicamente para sí mismo. El PSOE "estará de forma clara en defensa de los servicios públicos", ha zanjado.