Azcón reprocha al Gobierno de España "abandonar" a los agricultores aragoneses mientras plantea un trasvase de sus aguas

BUJARALOZ (ZARAGOZA), 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado este lunes la Comarca de Los Monegros, donde la sequía y la escasez de recursos hídricos afecta al sector primario. Allí, ha reprochado al Gobierno de España "abandonar" a los agricultores aragoneses mientras plantea una travase "de nuestras aguas".

Azcón, acompañado por el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, ha estado en los campos de secano y en una explotación de ganado vacuno en la localidad de Bujaraloz.

El campo aragonés, ha afirmado el presidente autonómico, "no está para que se le quite ni una gota de agua", agregando que en este territorio "no sobra agua", de manera que "no tiene sentido que hablemos de ningún tipo de trasvase cuando el campo lleva años teniendo problemas".

Ha argumentado que la sequía ha reducido las cosechas en Aragón en al menos un 50 por ciento en el último año y ha provocado pérdidas de 1.500 millones de euros.

"La sequía nos lleva azotando especialmente los dos últimos años y está generando una disminución importante en el rendimiento de la práctica totalidad de los cultivos, fundamentalmente en los de secano", ha apuntado, en referencia a casos como el de la cebada o el centeno, en lo que el descenso en el rendimiento supera el 60 por ciento. Pese a ello, ha lamentado, "algunos pretenden obviarlo llevándose nuestra agua".

AFECCIÓN A CULTIVOS

La sequía ha provocado una disminución importante y generalizada en la superficie declarada en la PAC con respecto al año anterior. En cultivos como el maíz, principalmente en Los Monegros y en las Cinco Villas, o el arroz, en las Cinco Villas, la superficie se ha reducido en un 45 y un 31 por ciento, respectivamente.

En aquellas tierras que permitían segunda cosecha, el descenso es prácticamente total, con un 98 por ciento en el trigo duro, 70 por ciento en el trigo blando y 64 por ciento en la cebada de regadío.

Jorge Azcón ha expresado que la sequía es "totalmente visible" en la zona de Los Monegros. En esta línea, ha trasladado que los más mayores de la zona recuerdan que, a estas alturas de enero, "siempre había brotado el cereal de invierno y este está siendo el peor mes de enero de la historia para estos campos".

GANADERÍA

"La sequía también tiene impacto en nuestra ganadería", ha continuado Azcón, porque el porcino ha sufrido la escasez de agua y el ovino y el caprino se han enfrentado a problemas de fertilidad debido a ello y a las altas temperaturas.

Por su parte, el vacuno de cebo ha acusado los altos precios, derivados de la sequía, de la paja y los forrajes. Además, este sector ha quedado fuera de la ayuda a la sequía concedida por el Ministerio de Agricultura.

AYUDAS DEL GOBIERNO DE ESPAÑA

El pasado 26 de julio, el Gobierno de España anunció ayudas extraordinarias para los agricultores por la sequía, por importe de 357 millones de euros, aunque "a día de hoy, no han llegado al bolsillo de nuestros agricultores".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha tachado este hecho de "indignante e inadmisible", ya que el Ministerio "se ha olvidado de nuestros agricultores, mientras se plantea un trasvase de nuestras aguas". Por el contrario, ha considerado que el Gobierno de Aragón "ha apostado de manera" desde agosto, para ayudar a este sector.

Los Presupuestos de Aragón para 2024 incrementan los fondos propios del Departamento de Agricultura en un 40 por ciento. Además, se ha aprobado un paquete de ayudas de 8 millones de euros destinado a subvencionar parte de los créditos de los agricultores contra la sequía, una cifra que multiplica por diez la anterior dotación.

"En Aragón todavía tenemos 50.000 hectáreas de secano pendientes de transformación incluidas en el Plan Hidrológico de Cuenca vigente", ha recordado Azcón, para apostillar que se sigue reclamando la construcción y mejora de las infraestructuras pendientes que dependen del Gobierno central".