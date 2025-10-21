Azcón responde a Vox que el presupuesto de 2026 es "más importante que un asesor" de este partido

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este martes que el presupuesto autonómico de 2026 es "más importante que un asesor de Vox", respondiendo a este partido, que este martes ha anunciado que no va a negociar las cuentas del año próximo con el PP, después de que Azcón pidiera el cese de un asesor del grupo parlamentario de Vox por publicar en redes sociales mensajes racistas y fascistas, según publica la prensa escrita. Vox le ha despedido este lunes.

"Teníamos razón cuando esta misma mañana le hemos exigido a Vox que un miembro de su grupo parlamentario, un trabajador de su grupo parlamentario, había hecho unas declaraciones que eran racistas e incompatibles con los valores democráticos y que lo normal era que se expulsara, que se despidiera a ese trabajador de las Cortes de Aragón que pertenece al grupo parlamentario de Vox", ha declarado Azcón a los medios de comunicación.

A esto ha añadido: "Nos han dado la razón y efectivamente ese asesor parece ser que va a dejar de serlo por las declaraciones antidemocráticas y racistas que había hecho. Ante eso, Vox reacciona con una pataleta diciendo que no va a negociar el presupuesto de 2026. Es incomprensible".

Para Azcón, "es una política de niños que porque tengan que echar a un asesor de Vox por haber hecho declaraciones racistas no estén dispuestos a hablar del presupuesto que va a mejorar la vida de todos los aragoneses".

También ha manifestado que "no tiene sentido, no es comprensible ni tiene ninguna razón de ser" la postura de Vox, indicando que "el presupuesto que va a negociar la vida de los aragoneses no puede estar condicionado a los errores de Vox ni a los problemas internos que tenga Vox aragón".

"Si creen que el presupuesto de la Comunidad Autónoma se condiciona en su negociación a un asesor de Vox, cometen un error garrafal: Esto significa que Vox comete el error de decir que no va a negociar los presupuestos por condicionarlos a un asesor y van a tener que explicarlo".

"Yo lo que quiero es seguir aprobando un presupuesto para esta Comunidad Autónoma y es Vox quien tiene que dar explicaciones sobre por qué un asesor de Vox va a condicionar el presupuesto que va a mejorar la vida de todos los aragoneses".