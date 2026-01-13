Azcón reta a Pilar Alegría (PSOE) a que "sus socios" expliquen en Aragón su propuesta de financiación autonómica

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha visitado la exposición sobre Goya en el IAACC Pablo Serrano. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, candidato a la reelección en las elecciones autonómicas del 8 de febrero, ha retado este martes a su oponente del PSOE, Pilar Alegría, a que traiga a Aragón a "sus socios" del PSOE, PSC y ERC para que expliquen la propuesta del Gobierno de España sobre financiación autonómica.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha afirmado que esta propuesta "está pensada solamente para los socios independentistas" porque "esta tabla está inclinada, el juego está inclinado a favor de los socios independentistas de Pedro Sánchez, no es una propuesta pensada en la igualdad de todas las comunidades autónomas y de todos los territorios".

Tras asegurar que el PP plantea "un modelo para toda España", Jorge Azcón ha considerado que "el gran problema" de Alegría es que no puede traer a Aragón al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, "a explicar qué es lo que ocurre con el modelo de financiación".

"¿Cómo va a explicar Pilar Alegría con el presidente de la Generalitat que les intenta convencer a los aragoneses de que una financiación que privilegia a Cataluña es buena para Aragón?", se ha preguntado Azcón, quien ha recomendado a Alegría que invite al presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, y al asturiano Adrián Barbón, también al líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Que venga con sus socios a explicar a los aragoneses que los privilegios que está impulsando el Partido Socialista a los aragoneses nos van a parecer bien", ha añadido.

"Yo invito a Pilar Alegría a que traiga a los presidentes de otras comunidades autónomas socialistas, como yo voy a traer a los presidentes de otras comunidades autónomas Aragón", ha enfatizado Azcón, quien ha avanzado que el próximo domingo, en un evento público del PP, en Zaragoza, los presidentes de comunidades gobernadas por el PP van a decir que el modelo de financiación "tiene que ser pensando en Aragón, pero en todos los españoles".

LOS VOTOS EN EL CONGRESO

Jorge Azcón ha observado que cuando los presidentes socialistas de comunidades autónomas defienden sus regiones "se posicionan en contra" de la propuesta de Montero, como ha sido el caso del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, también el de Asturias, Adrián Barbón. Cuando están en la oposición "se posicionan en contra", ha añadido, poniendo el ejemplo de Castilla y León.

Sin embargo, la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, es "la única candidata que dice sí a todo lo que opina el Ministerio de Hacienda, a todo lo que opina Moncloa", se ha quejado el jefe del Ejecutivo autonómico, lo que ha tildado de "incomprensible".

Para Azcón, la propuesta presentada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, "está pensada, exclusivamente, para que Sánchez mantenga el poder, para que pueda seguir contando con los votos necesarios en el Congreso de los Diputados", aseverando: "La ordinalidad siempre es desigualdad e insolidaridad", el planteamiento que el consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, defenderá este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, quien llevará a la reunión "los criterios que siempre hemos defendido".

Cuando, en ediciones anteriores, los partidos representados en las Cortes de Aragón han consensuado una posición común sobre la financiación autonómica, "nadie dudaba de que la despoblación es un criterio que tiene que ser recogido", pero ahora "el PSOE se olvida del problema que tiene el territorio".

En el Consejo de Política Fiscal y Financiera "el Gobierno de Aragón va a defender Aragón y a apostar por los criterios que generaron consenso y de los cuales hoy se ha salido el Partido Socialista".

Ha pronosticado que este miércoles "una gran mayoría" de comunidades autónomas se posicionará en contra, aunque "eso no va a parar al Gobierno de España" porque "necesita los votos de los independentistas", de forma que "sacará adelante con sus votos un modelo que viene a privilegiar a una parte frente a todos los españoles".

PRESUPUESTOS

Jorge Azcón ha aludido al mítin ofrecido este lunes por el presidente de Vox, Santiago Abascal, en Teruel, donde dijo que el presidente de la Comunidad Autónoma había cometido un error al convocar elecciones anticipadas.

"Posiblemente el señor Abascal, si no se hubieran convocado elecciones y siguiéramos gobernando sin presupuesto, que es lo que está ocurriendo en el Gobierno de España, nos diría que el Partido Popular hace lo mismo que el Partido Socialista".

"La realidad es que yo dije que no se puede gobernar sin presupuesto, que es necesario aprobar un presupuesto para seguir mejorando la vida de los aragoneses, y presentamos un buen presupuesto que mejoraba la sanidad, la educación y las políticas de vivienda, pero Vox lo ha bloqueado", también en el Ayuntamiento de Zaragoza y en otras comunidades autónomas, ha lamentado Azcón, quien ha sido tajante: "Lo que hemos hecho es ser coherentes".

"Si no tienes un presupuesto tienes que llamar a los aragoneses a las urnas y Vox lo que pretende es que haga lo mismo que Pedro Sánchez está haciendo en el Gobierno de España, gobernar sin presupuestos", de forma que "Vox en este sentido es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, ni nos aprueba un presupuesto ni quiere que Aragón siga avanzando, y esa es la gran incógnita que significa Vox: Si va a aportar seguridad o va a continuar con las políticas que bloquean el avance de Aragón".

VIVIENDA

En otro orden de cosas, ha opinado que la propuesta planteada esta semana por el presidente del Gobierno de España de bonificar el 100% del IRPF de los alquileres de vivienda que no suban este año "se define por sí sola".

El presidente de la Comunidad Autónoma ha apuntado que el Gobierno de España ya planteó esta propuesta sobre vivienda hace un año y desde entonces "no se ha hecho nada", lo que permite "visualizar perfectamente la política de vivienda del Gobierno de España".

Precisamente, "el gran problema" de la vivienda en España es que es necesario que se construyan viviendas, "no que se hagan anuncios", mientras que el PSOE "es experto en hacer anuncios y absolutamente incapaz de construir viviendas", otra de "las grandes diferencias" respecto a la gestión del actual Gobierno de Aragón, que en dos años y cuatro meses ha impulsado cerca de 3.000 viviendas, de las que más de 600 están ya construyéndose, mientras que el anterior Gobierno cuatripartito hizo 86 pisos.

"Ese es el camino, para que la gente pueda tener vivienda hay que construir más viviendas y las iniciativas públicas que construyen viviendas son las que funcionan", ha dicho Azcón, lo que ha opuesto al "fracaso de la política de vivienda del Partido Socialista".