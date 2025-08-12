Azcón se reúne con la bioquímica Isabel Esaín, premiada en Cambridge por sus estudios sobre el cáncer

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, junto con la bioquímica Isabel Esaín y la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero. - SOFÍA CAMPO/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, se ha reunido este martes con la bioquímica aragonesa Isabel Esaín, premiada por la Universidad de Cambridge por sus estudios sobre el cáncer.

Durante el encuentro, que ha tenido lugar en el despacho del presidente en el Edificio Pignatelli, han abordado asuntos como el futuro de la ciencia y la tecnología, ha informado el Ejecutivo aragonés.

De este encuentro, la bioquímica ha destacado que ha podido "hablar de planes concretos que podíamos implementar en los próximos años, de proyectos de uno a dos años en el futuro, de cómo podemos poner realmente a Aragón en el mapa, no solamente nacional, también internacional y de cuál es el futuro de la medicina en España, en el mundo y cómo podemos trabajar juntos para realmente crear un cambio en los próximos años".

El presidente autonómico le ha entregado un obsequio, una reproducción facsímil en miniatura de un cuadro pintado por Joaquín Sorolla en el que está retratado Santiago Ramón y Cajal el día que recibió su premio Nobel.

CURRÍCULUM DE ISABEL ESAÍN

Esaín estudia Bioquímica en el Imperial College de Londres y Música en el Royal College of Music, es intérprete de viola de gamba. Realiza su tesis doctoral en la Universidad de Cambridge, donde obtiene el premio a la mejor tesis doctoral que otorga anualmente el Cancer Research UK Cambridge Institute (CRUK), el Instituto de Cambridge para la Investigación del Cáncer en el Reino Unido.

Con su investigación, ha descubierto un mecanismo molecular sobre la regulación génica que abre una nueva ventana terapéutica para los tratamientos contra el cáncer.

En la actualidad, la eficacia de las terapias contra el cáncer puede verse limitada por las mutaciones genéticas específicas de cada paciente.

Sin embargo, la aragonesa ha identificado una nueva forma de controlar la expresión de los genes del cáncer mediante la manipulación de su estructura física.

Actualmente, se encuentra trabajando en Estados Unidos, en la Universidad de California, Berkeley, en el grupo de investigación capitaneado por la profesora Jennifer Doudna, ganadora del premio Nobel en el año 2020. Es la primera española que forma parte de su equipo.