Azcón señala que la campaña de esquí 2025-226 va a ser especial porque "va a haber más nieve que nunca"

ZARAGOZA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado que la próxima temporada de esquí, que está a punto de empezar, "va a ser especial porque va a haber más nieve de la que nunca ha habido", incidiendo en la inversión de más de 40 millones de euros que se ha realizado en innivación. Azcón ha participado en la presentación de la campaña de Aramón 2025-206, que se ha celebrado en la tarde de este jueves en Madrid.

"Estamos presentando la campaña en el día en el que está nevando en Anayet. Las previsiones que hay para este fin de semana son previsiones de nieve, eso va a hacer que el fin de semana que abrimos las estaciones, el 29 de noviembre, ya se pueda esquiar", ha añadido.

Asimismo, se ha mostrado convencido de que el puente de diciembre "va a ser un éxito porque está nevando, viene el tiempo y la climatología adecuada para que las pistas puedan abrir, pero porque además este año Aramón ha vuelto a hacer un esfuerzo muy importante en la innivación".

Azcón ha mencionado que son ya 1.022 cañones con los que ahora cuentan las distintas estaciones de Aramón. "La inversión que el Gobierno de Aragón ha hecho en asegurar que la campaña puede empezar en el mes de noviembre y que pueda haber nieve nos acompañe más o nos acompañe menos la climatología es, sin ningún genero de dudas, la mejor noticia".

El jefe del Ejecutivo autonómico ha mencionado que "venir a esquiar a Aramón es venir a la tierra de las montañas y la hospitalidad que nos caracteriza a los aragoneses es el mejor de los reclamos. Tenemos estaciones, tenemos nieve y, sobre todo, tenemos gente que quiere pasárselo bien". Ha animado "a todos los amantes del esquí a que un año más vengan a Aramón, un año en el que hemos invertido muchísimo en la nieve y en otras muchas sorpresas que, seguro, van a descubrir a lo largo del año".

MOTOR ECONÓMICO

Ha continuado diciendo que "el esquí es ocio, es tiempo libre, es deporte, pero para el Pirineo, para Huesca y para Teruel también significa un motor de desarrollo económico muy importante. El año pasado cerramos la temporada con más de un millón de forfaits vendidos, lo cual significó un incremento de un 30 por ciento respecto al año pasado".

Asimismo, "el negocio del esquí genera alrededor de 350 millones de euros y unos 13.000 los puestos de trabajo que crea la temporada de esquí". Por ello, "el Gobierno de Aragón tiene tanto interés en que la inversión en la nieve, en que la inversión en Aramón, en que la inversión en el plan Pirineos sea un éxito. Queremos que venga mucha gente a disfrutar de la nieve aragonesa porque se lo va a pasar fenomenal".

El presidente ha incidido en que "la nieve significa generación de riqueza, prosperidad y significa que en Huesca y en Teruel tenemos dos motores económicos que nos hacen ser extraordinariamente atractivos".

Azcón ha apostillado que "quien este año quiera subir a esquiar a las estaciones de esquí de Aramón sabe que tiene un mínimo de nieve asegurada". Los cañones de nieve están funcionando desde hace días a pleno rendimiento y se han puesto en marcha cuatro 'snowfactories'.

También ha hecho referencia al Plan Pirineos, que "significa más de 250 millones de euros de inversión en ocho años, en estos dos años solo en lo que se refiere a la innovación hemos invertido más de la mitad de lo que estaba previsto para cuatro. La intención es que en mejorar los cañones de nieve y en mejorar la innivación. Pero no solo vamos a invertir en nieve, vamos a invertir también en proyectos singulares, en invertir en procesos que nos ayuden a desestacionalizar el turismo en el Pirineo y también en vivienda pública para que los trabajadores no tengan que dejarse el sueldo en poder vivir en el Pirineo".

Ha finalizado diciendo que "es muy importante que haya un plan global que piense en los valles que tienen nieve, pero también en los valles que no tienen nieve".