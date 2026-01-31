Azcón subirá la prestación a la atención residencial hasta los 1.000 euros al mes y beneficiará a 8.000 aragoneses

El cabeza de lista del PP, Jorge Azcón, ha explicado sus propuestas en materia de dependencia y cuidado de los mayores. - PARTIDO POPULAR

El candidato del PP a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado que se incrementará hasta 1.000 euros la prestación vinculada a la atención residencial para las personas dependientes de Grado III, durante una rueda de prensa en la que ha explicado sus propuestas en materia de dependencia y cuidado de los mayores.

"Cuando una persona accede a una residencia y tiene Grado III de dependencia necesita la ayuda del Gobierno de Aragón, esa ayuda a la prestación que queremos incrementar hasta los 1.000 euros al mes", ha expuesto este sábado en Zaragoza, en el entorno de la futura residencia de El Buen Pasator, en la zona de Valdefierro.

El candidato a la reelección ha detallado que "lo que planteamos es una propuesta para elevar la cuantía de la prestación a la atención de las personas que necesitan una residencia hasta los 1.000 euros al mes. Eso significaría que hay 8.000 aragoneses que podrían verse beneficiados de este incremento".

Cuando Jorge Azcón accedió al Ejecutivo autonómico, había 6.600 personas con esta prestación, hoy son 8.000 personas. "Queremos no solamente que siga incrementando el número de aragoneses que puede recibir esta prestación sino que sea una prestación de justicia, que se incremente hasta los 1.000 euros al mes".

Ha proseguido diciendo que "eesta cuantía mínima de la prestación por atención residencial está en los 721 euros al mes e incrementarla hasta 1.000 euros significa aumentarla en más de un 30 por ciento".

Según Azcón, su gobierno, en dos años y medio le ha dado la vuelta al sistema de dependencia. "Nuestra comunidad autónoma encabeza los indicadores de gestión, hemos creado nuevas plazas, reducido las listas de espera y mejorado considerablemente los tiempos de atención. Esto lo hemos hecho sin la ayuda del Gobierno de España".

Una de las prioridades que ha tenido como presidente del Ejecutivo autonómico "ha sido que los aragoneses, independientemente del servicio que quisieran escoger o que pudieran escoger, fuera público o en colaboración público-privada, lo pudieran hacer con la máxima calidad", ha recordado.

AGRAVIO

Azcón ha expuesto que "si el Gobierno de España cumpliera la ley, desde el año 2018 tendría que haber entregado a la Comunidad Autónoma de Aragón 450 millones de euros, que no nos ha entregado. La realidad es que la financiación de la dependencia a nivel estatal lleva tres años congelada porque no hay Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, lo que el Gobierno de España está proponiendo para Cataluña y el País Vasco es que para ellos sí, que para ellos sí que va a cumplir con esa financiación obligatoria al 50 por ciento".

En este sentido, ha incidido en que en "el País Vasco, en Cataluña, sí que se van a poder beneficiar del 50 por ciento de la financiación a la dependencia, pero no se lo han prometido a los aragoneses. Conforme al gasto certificado en el año 2024, el Estado financia el 34,3 por ciento del sistema. Eso significa que Aragón, que los aragoneses, tenemos que hacernos cargo del 64,5 por ciento del gasto total".

El Gobierno de Aragón invirtió 319 millones en dependencia en 2024 y el gasto que se ha incrementado en 2025 ha hasta los 330 millones de euros. "Queremos decir no a lo que creemos que es injusto. No puede ser que las personas que necesiten la dependencia tengan distinto nivel en las distintas comunidades autónomas".

Por ello, Jorge Azcón ha resaltado: "Vamos a exigirle al Gobierno de España algo tan sensato, como que si está dispuesto a financiar el 50 por ciento del coste de la dependencia en el País Vasco o en Cataluña, como les ha prometido a sus socios, también lo haga en Aragón. No es de recibo que se quiera crear españoles de primera y de segunda; no es de recibo que, especialmente, en las personas mayores, en las personas que necesitan la dependencia, el Gobierno de España esté dispuesto a hecer un agravio como el que está planteando; no puede ser que las personas que necesitan la ayuda de todos vayan a obtenerla de forma distinta en función de los intereses de la política".

49.312 ARAGONESES DEPENDIENTES

Jorge Azcón ha apuntado que cuando llegó al Gobierno de Aragón, en agosto de 2023, "las prestaciones a la dependencia estaban topadas. El anterior Gobierno no incluía a las personas que necesitaban acceder a la dependencia. Hoy se atiende a más personas y se atiende mejor a las personas que necesitan una dependencia".

En diciembre de 2025, el número de dependientes en Aragón se situaba en los 49.312 aragoneses. "Eso significa un 25 por ciento más de cuando llegamos al Gobierno en agosto de 2023. Hoy no solamente atendemos a más personas, a más dependientes, sino que además lo hacemos mucho más rápido. Quien tiene que tramitar la solicitud de dependencia en nuestra comunidad autónoma lo hace en 141 días, 53 días más rápido de lo que se hacía en agosto de 2023".

Así, ha subrayado que "Aragón está entre las comunidades autónomas que mayor rapidez tiene a la hora de tramitar la dependencia. Mejoramos en 205 días la media nacional porque la media en nuestro país para las personas que necesitan la dependencia está en 346 días, y en Aragón tramitamos la dependencia en 141 días".

Azcón ha apostillado que esto "no es casualidad sino es buena gestión y una preocupación real. Nos decían que era imposible hacerlo pero la verdad es que lo hemos conseguido".

"Eso significa que en Aragón hemos incrementado el número de prestaciones por dependencia por encima de las 65.000, un 43 por ciento más de lo que había en agosto de 2023. La lista de personas a la espera de solicitud está en un mínimo histórico, lo hemos hecho sin la ayuda del Gobierno de España", que tiene una obligación legal de contribuir con el 50 por ciento a sufragar los gastos de la dependencia, pero la realidad es que lo incumple".

El candidato del PP ha señalado, que a partir del 8 de febrero "queremos seguir mejorando, continuar por este camino, el camino que con los datos en la mano acredita que lo estamos haciendo mejor".

Asimismo, el PP quiere implementar un nuevo plan de financiación para crear y mejorar infraestructuras sociales para la construcción de nuevas residencias, centros para mayores y personas con discapacidad y necesidad de apoyo.

Aragón cuenta con 19.000 plazas de residencia, residencias para mayores, un ratio de 6,24 plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años. "Una cifra que mejora también la ratio nacional, que está en el 4,05", ha reseñado. "Estamos mejor que la media de España, no nos conformamos con ese indicador porque la realidad demográfica de Aragón es distinta. En Aragón tenemos más personas mayores y, por lo tanto, necesitamos más recursos, mejorar los que destinamos a esas personas que necesitan una plaza de dependencia o una residencia".

EL BUEN PASTOR

El proyecto de la residencia de El Buen Pastor es un proyecto "que visibiliza qué es lo que ha ocurrido, en el que se van a invertir 27 millones de euros, la obra se va a recibir el próximo verano, aunque quedaría pendiente licitar el equipamiento y la gestión".

"Este es un proyecto que nos encontramos sin adjudicar y mal planteado desde el principio, cuando el Partido Popular encontró este proyecto en el cajón lo encontró con múltiples necesidades de adaptación, ni siquiera contemplaba baños en habitaciones que estaban adaptadas. Hemos tenido que rediseñar, corregir el proyecto para que en el futuro se convierta en una referencia en España", ha puesto de manifiesto Azcón.

Ha concluido que "queremos que sea un proyecto de máxima calidad de atención para nuestras personas mayores que necesitan la dependencia. La dependencia, la discapacidad o cualquier otra situación de vulnerabilidad".