Azcón ve un "error" que Vox bloquee los presupuestos de Zaragoza y le insta a reflexionar

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, visita la Casa Amparo de Zaragoza, junto a la consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, y una residente. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado este martes que "el error de bloquear los presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza", que son "unos buenos presupuestos", merece "una reflexión" por parte de Vox.

En declaraciones a los medios de comunicación durante una visita al tradicional belén de la Casa de Amparo de Zaragoza, el presidente autonómico ha calificado como "incomprensible" que la formación de Santiago Abascal diga que "están dispuestos a pactar las enmiendas al presupuesto" con PSOE y ZeC.

"Estoy convencido de que habrá muchísimos votantes de Vox que no van a entender, no solamente que se bloquee el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, sino que además Vox esté dispuesta a pactar con el Partido Socialista y con Podemos --en referencia a ZeC, que es la que tiene representación en el Consistorio-- los cambios de ese presupuesto", ha abundado.

Azcón ha subrayado que ese es "un camino equivocado" porque "la inmensa mayoría" de los votantes de Vox no quieren que se una a la izquierda "para bloquear y para cambiar los presupuestos del Ayuntamiento a través de enmiendas".

Por otro lado, sobre el discurso de fin de año del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el que abría la puerta a pactos proporcionales con Vox, se ha limitado a señalar que "hay que ser extraordinariamente respetuoso con la opinión de los ciudadanos". "Hasta que no se vote el 8 de febrero es evidente que no tomaremos decisiones", ha zanjado.

"Es evidente que el resultado de las urnas tendrá que tenerse en cuenta a la hora de tomar las decisiones de gobierno en el futuro", ha afirmado Azcón, quien ha añadido que "la gran duda es si Vox va a querer seguir estando fuera del Gobierno" porque "no quiere asumir las responsabilidades más complicadas, de tomar decisiones, de mejorar la vida de los aragoneses".